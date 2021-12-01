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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Gençler gelsin’ dedi, senatörlük istemedi

#Almanya Hükümet#Sol Partili Elke Breitenbach#AVRUPADAN HABERER
‘Gençler gelsin’ dedi, senatörlük istemedi

Almanya’da genel seçimlerle aynı gün yapılan Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri sonrasında kurulacak hükümette hangi partinin hangi senatörlüğü alacağıyla ilgili paylaşımlar netleşti. Seçimlerde ilk sırada gelen SPD 4, Yeşiller ve Sol Parti de 3’er senatörlük alacak.

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BUNA göre; SPD, İçişleri, Ekonomi, Eğitim ile İmar ve İskân senatörlüklerini aldı. Seçimlerde ikinci sırada yer alan Yeşiller Partisi ise Maliye, Sağlık ve Bilim ile Çevre, Ulaştırma ve İklim Senatörlüğü’nden sorumlu olacak. Seçimlerde büyük oy kaybı yaşayan ancak yine de üçlü koalisyon hükümetinde yer alacak olan Sol Parti, Kültür ve Avrupa, Uyum, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Senatörlüğü’nü aldı.
Halen görevde olan hükümette Uyum Senatörü olarak görev yapan Sol Partili Elke Breitenbach, yeni hükümette görev almayacağını duyurdu. Yerini gençlere bırakmak istediğini belirten Breitenbach, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Artık senatör olarak görev almayacağım. Görevimi tamamladım ve gençlerin devralmasından mutluluk duyacağım” dedi. Partinin güçlü isimlerinden olan Breitenbach’ın cumartesi günü veda etmek istediği ancak yapılan spekülasyonlar üzerine erken açıklama yaparak tartışmalara son verdiği belirtiliyor. Breitenbach, milletvekili olarak göreve devam edecek.

 

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#Almanya Hükümet#Sol Partili Elke Breitenbach#AVRUPADAN HABERER

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