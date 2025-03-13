Gençler arasında bağımlılık tsunamisi!

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Araştırmaya göre, 10-17 yaş arası çocuk ve gençlerin yüzde 25’inden fazlası sosyal medyayı riskli veya patolojik (hastalık derecesinde) bir şekilde kullanıyor. Bu oran, yaklaşık 1,3 milyon gencin etkilendiğini gösteriyor. Gençlerin yüzde 4,7’si ise sosyal medya bağımlısı olarak kabul ediliyor. Araştırmanın çarpıcı sonuçlarına göre, koronavirüs salgını öncesinde çocuk ve gençlerin yalnızca yüzde 11,4’ü sosyal medyayı problemli bir şekilde kullanıyordu. Ancak 2019-2024 yılları arasında bu oran yüzde 126 artış gösterdi. Gençler, günde ortalama 157 dakikalarını sosyal medyada geçiriyor. Bu süre, pandemi öncesine göre yaklaşık yarım saat daha fazla.

Araştırma, erkek çocukların sosyal medya bağımlılığından daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 6’sı patolojik medya kullanımı kriterlerini karşılarken, bu oran kız çocuklarında yüzde 3,2 olarak belirlendi. Prof. Thomasius, kız çocuklarının ergenlik döneminde daha gelişmiş sosyal becerilere sahip olduğunu ve bu nedenle erkeklere göre daha az izole olduklarını ifade etti.

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OKULDA BAŞARISIZLIĞA NEDEN OLUYOR

UKE Çocuk ve Ergen Bağımlılık Araştırmaları Merkezi’nin tıbbi direktörü Prof. Dr. Rainer Thomasius, durumu “Gençler arasında bir bağımlılık tsunamisiyle karşı karşıyayız ve bu sorunu yeterince ciddiye almıyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Sosyal medya kullanımının gençlerin hayatının diğer alanlarını ihmal etmesine neden olduğunu vurgulayan Prof. Thomasius, bağımlılığın gençlerde okul başarısında düşüşe ve hatta okuldan atılmalara neden olabileceğini belirtti.

DAK-Gesundheit Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm ise “Sosyal medya bağımlılığı, gençler arasında kalıcı ve ciddi bir sorun haline geldi. Gençlerin sürekli çevrimiçi olması hem sağlıklarını bozuyor hem de sosyal çatışmalara yol açıyor” dedi. Storm, bu sorunla mücadele için okullarda ‘sağlık’ adında yeni bir dersin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

BİLGİSAYAR OYUNLARI DA ÇOK TEHLİKELİ

Araştırma, bilgisayar oyunları ve dijital platformların da benzer riskler taşıdığını gösterdi. Çocuk ve gençlerin yüzde 12’si bilgisayar oyunlarını problemli bir şekilde kullanırken, yüzde 3,4’ü patolojik düzeyde oyun oynuyor. 2022’den bu yana ölçülen dijital platform kullanımında ise yüzde 16’lık bir kesim problemli kullanıcı olarak tanımlandı. Bu grubun yüzde 2,6’sı ise bağımlı kabul ediliyor.