GenÃ§ yeteneklerden iki dev konser

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Ä°LK konser, 21 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ South Kensington, Gloucester Road, SW7 4RL adresindeki St Stephenâ€™s Churchâ€™deki saat 19.30â€™da, ikinci konser ise 22 Ekim Cuma gÃ¼nkÃ¼ Paddingtonâ€™daki Sussex Gardenâ€™daki, St James Churchâ€™de saat 20.00â€™de baÅŸlayacak. Ä°ngiliz Kraliyet MÃ¼zik Akademisiâ€™nde okuyan kornocu Annemarie Federle, piyanist Dafydd Chapman ve kemani Ezo Dem SarÄ±cÄ±â€™dan oluÅŸan Trio Arisonto, seÃ§tikleri yÃ¼ksek enstrÃ¼man hakimiyeti gerektiren eserlerle dikkati Ã§ekiyor. Konserin ilk yarÄ±sÄ±nda 20â€™nci yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¶nemli bestecilerinden Ravelâ€™in keman virtÃ¼Ã¶zleri iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± Tzigane (Ã‡igan-Ã‡ingene), Debussyâ€™in piyano iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± Preludeâ€™ler, Romantik hareketin Ã¶ncÃ¼lerinden Alman besteci Schumannâ€™Ä±n korno iÃ§in bestelediÄŸi Adagio and Allegro adlÄ± eserlerini solo olarak yorumlayacak genÃ§ mÃ¼zisyenler, konserin ikinci yarÄ±sÄ±nda ise Brahmsâ€™Ä±n â€˜Horn Trio Op. 40â€™ adlÄ± eserini Ã¼Ã§lÃ¼ olarak sergileyecekler. Konser, Ezo SarÄ±cÄ±â€™nÄ±n geÃ§en yaz Sardinyaâ€™da katÄ±lÄ±p baÅŸarÄ±yla geÃ§en keman kursu Ã¼zerine Ä°talya KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesindeki Culture Festival (Sardegna) tarafÄ±ndan destekleniyor.Â

17 yaÅŸÄ±nda 60 kiÅŸilik Apollo Filarmoni OrkestrasÄ±â€™nÄ± kuran Ezo SarÄ±cÄ±, Ä°talya, Ä°spanya, Ä°sveÃ§, Avusturya, Ä°sviÃ§re, TÃ¼rkiye, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ã‡ek Cumhuriyetiâ€™nde konserler vermiÅŸ, Beethovenâ€™Ä±n 250â€™nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± ÅŸerefine adanan kitaplaÅŸtÄ±rÄ±lan projede bestesiyle yer almÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± â€˜Virtuoso&Belcanto Keman YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda efsanevi besteci Paganiniâ€™ye adanan â€˜Vincitore Menzione Dâ€™onore Concorno di Violino Dedicato a Niccolo Paganiniâ€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra Pro Artists UluslararasÄ± MÃ¼zik YarÄ±ÅŸmasÄ± ve Marlow MÃ¼zik Festivalâ€™de birincilik, â€˜Josef Micka UluslararasÄ± Keman YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda ikincilik elde etmiÅŸ, ayrÄ±ca Woking Festivaliâ€™nde de â€˜YÄ±lÄ±n GenÃ§ MÃ¼zisyeniâ€™ Ã¶dÃ¼llerine layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kraliyet MÃ¼zik Akademisiâ€™nde eÄŸitimine burslu olarak devam eden Ezo, Londra Senfoni OrkestrasÄ± baÅŸkemancÄ±sÄ± Roman Simovic ile keman derslerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â Â19 yaÅŸlarÄ±nda Ã¼Ã§ mÃ¼zisyenden oluÅŸan Trio Arisonto, korno gibi Ã¼zerine solo olarak oldukÃ§a az beste yapÄ±lan bir enstrÃ¼manÄ± da barÄ±ndÄ±rmasÄ±yla mÃ¼zik tarihinde nadiren rastlanan bir Ã¶zellik de taÅŸÄ±yor. Keman, korno ve piyanodan oluÅŸan Ã¼Ã§lÃ¼, bu Ã¶zelliÄŸiyle de oldukÃ§a kendine has bir sedaya sahip olacak. Elde ettikleri uluslararasÄ± baÅŸarÄ±lar, kazandÄ±klarÄ± yarÄ±ÅŸmalar ve farklÄ± Ã¼lkelerde verdikleri konserlerle erken yaÅŸlarda adlarÄ±nÄ± duyurmaya baÅŸlayan genÃ§leri aynÄ± konserde izlemek ayrÄ± bir heyecan yaratacak.2020 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndayken BBC Filarmoni OrkestrasÄ± eÅŸliÄŸinde â€˜BBC Radio 3â€™ ve â€˜Radio 4â€™te yayÄ±nlanan â€˜BBC Young Musicianâ€™ finaline ulaÅŸan Annemarie Federle, National Youth Orchestra of Great Britain, European Union Chamber Orchestra ve London Repertoire Orchestraâ€™larÄ±nda solist olarak sahne aldÄ±. GenÃ§ Klasik SanatÃ§Ä±lar VakfÄ±â€™nÄ±n (Young Classical Artists Trust -YCAT) BBC GenÃ§ MÃ¼zisyen Finalistleriâ€™ne yÃ¶nelik sponsorluÄŸuna layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Federle, Roger Montgomeryâ€™den korno, Richard Watkins ve David Pyattâ€™tan burslu olarak Kraliyet MÃ¼zik Akademisiâ€™nde FransÄ±z kornosu eÄŸitimi alÄ±yor. Radovan Vlatkovic ve Katy Woolleyâ€™in ustalÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ±na da katÄ±lan Annemarie Kederle, Strauss, Mozart ve Gordon Jacobâ€™un horn konÃ§ertolarÄ±nÄ± da performe etmiÅŸti.ÂKraliyet MÃ¼zik Akademisiâ€™nde piyano eÄŸitimini burslu olarak sÃ¼rdÃ¼ren Dafydd Chapman, Cardiffâ€™teki Junior Royal Welsh MÃ¼zik ve Drama Kolejiâ€™nde 9 yÄ±l Nicola Meechamâ€™la Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. â€˜Junior Conservatoire Prize for Solo Pianoâ€™ ve â€˜Junior Conservatoire Chamber Prizeâ€™ Ã¶dÃ¼lleriyle birlikte Junior Conservatoire ABRSM Scholarshipâ€™e layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

â€˜National Urdd Eisteddfodâ€™ yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¼st Ã¼ste 3 defa kazanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mid-Somerset Competitive Festivalâ€™de Piano Concerto Competitionâ€™Ä± da kazanan Dafydd, â€˜Gregynog Young Musician Competitionâ€™ da yarÄ± finalist olmuÅŸtu. 2015 yÄ±lÄ±nda â€˜Junior Conservatoire Concerto Competitionâ€™Ä± kazanarak bÃ¼yÃ¼k orkestra eÅŸliÄŸinde Chopinâ€™in 1 Noâ€™lu KonÃ§ertosuâ€™nu performe etme fÄ±rsatÄ± verilen Chapman, genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen yÃ¼ksek nota Ã§Ã¶zÃ¼mlemesi ve yumuÅŸak tekniÄŸiyle tanÄ±nÄ±yor.