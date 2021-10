GenÃ§ yeteneklerden iki dev konser

Haberin Devamı

İLK konser, 21 Ekim Perşembe günü South Kensington, Gloucester Road, SW7 4RL adresindeki St Stephen’s Church’deki saat 19.30’da, ikinci konser ise 22 Ekim Cuma günkü Paddington’daki Sussex Garden’daki, St James Church’de saat 20.00’de başlayacak. İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi’nde okuyan kornocu Annemarie Federle, piyanist Dafydd Chapman ve kemani Ezo Dem Sarıcı’dan oluşan Trio Arisonto, seçtikleri yüksek enstrüman hakimiyeti gerektiren eserlerle dikkati çekiyor. Konserin ilk yarısında 20’nci yüzyılın en önemli bestecilerinden Ravel’in keman virtüözleri için yazdığı Tzigane (Çigan-Çingene), Debussy’in piyano için yazdığı Prelude’ler, Romantik hareketin öncülerinden Alman besteci Schumann’ın korno için bestelediği Adagio and Allegro adlı eserlerini solo olarak yorumlayacak genç müzisyenler, konserin ikinci yarısında ise Brahms’ın ‘Horn Trio Op. 40’ adlı eserini üçlü olarak sergileyecekler. Konser, Ezo Sarıcı’nın geçen yaz Sardinya’da katılıp başarıyla geçen keman kursu üzerine İtalya Kültür Bakanlığı himayesindeki Culture Festival (Sardegna) tarafından destekleniyor.

17 yaşında 60 kişilik Apollo Filarmoni Orkestrası’nı kuran Ezo Sarıcı, İtalya, İspanya, İsveç, Avusturya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Çek Cumhuriyeti’nde konserler vermiş, Beethoven’ın 250’nci doğum günü kutlamaları şerefine adanan kitaplaştırılan projede bestesiyle yer almıştı. Uluslararası ‘Virtuoso&Belcanto Keman Yarışması’nda efsanevi besteci Paganini’ye adanan ‘Vincitore Menzione D’onore Concorno di Violino Dedicato a Niccolo Paganini’ ödülünün yanı sıra Pro Artists Uluslararası Müzik Yarışması ve Marlow Müzik Festival’de birincilik, ‘Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda ikincilik elde etmiş, ayrıca Woking Festivali’nde de ‘Yılın Genç Müzisyeni’ ödüllerine layık görülmüştü. Kraliyet Müzik Akademisi’nde eğitimine burslu olarak devam eden Ezo, Londra Senfoni Orkestrası başkemancısı Roman Simovic ile keman derslerini yürütüyor.19 yaşlarında üç müzisyenden oluşan Trio Arisonto, korno gibi üzerine solo olarak oldukça az beste yapılan bir enstrümanı da barındırmasıyla müzik tarihinde nadiren rastlanan bir özellik de taşıyor. Keman, korno ve piyanodan oluşan üçlü, bu özelliğiyle de oldukça kendine has bir sedaya sahip olacak. Elde ettikleri uluslararası başarılar, kazandıkları yarışmalar ve farklı ülkelerde verdikleri konserlerle erken yaşlarda adlarını duyurmaya başlayan gençleri aynı konserde izlemek ayrı bir heyecan yaratacak.2020 yılında henüz 18 yaşındayken BBC Filarmoni Orkestrası eşliğinde ‘BBC Radio 3’ ve ‘Radio 4’te yayınlanan ‘BBC Young Musician’ finaline ulaşan Annemarie Federle, National Youth Orchestra of Great Britain, European Union Chamber Orchestra ve London Repertoire Orchestra’larında solist olarak sahne aldı. Genç Klasik Sanatçılar Vakfı’nın (Young Classical Artists Trust -YCAT) BBC Genç Müzisyen Finalistleri’ne yönelik sponsorluğuna layık görülen Federle, Roger Montgomery’den korno, Richard Watkins ve David Pyatt’tan burslu olarak Kraliyet Müzik Akademisi’nde Fransız kornosu eğitimi alıyor. Radovan Vlatkovic ve Katy Woolley’in ustalık sınıflarına da katılan Annemarie Kederle, Strauss, Mozart ve Gordon Jacob’un horn konçertolarını da performe etmişti.Kraliyet Müzik Akademisi’nde piyano eğitimini burslu olarak sürdüren Dafydd Chapman, Cardiff’teki Junior Royal Welsh Müzik ve Drama Koleji’nde 9 yıl Nicola Meecham’la çalıştı. ‘Junior Conservatoire Prize for Solo Piano’ ve ‘Junior Conservatoire Chamber Prize’ ödülleriyle birlikte Junior Conservatoire ABRSM Scholarship’e layık görüldü.

‘National Urdd Eisteddfod’ yarışmasını üst üste 3 defa kazanmasının yanı sıra Mid-Somerset Competitive Festival’de Piano Concerto Competition’ı da kazanan Dafydd, ‘Gregynog Young Musician Competition’ da yarı finalist olmuştu. 2015 yılında ‘Junior Conservatoire Concerto Competition’ı kazanarak büyük orkestra eşliğinde Chopin’in 1 No’lu Konçertosu’nu performe etme fırsatı verilen Chapman, genç yaşına rağmen yüksek nota çözümlemesi ve yumuşak tekniğiyle tanınıyor.