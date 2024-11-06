Genç yetenek Emirhan Ayaydın Portekiz ikinci liginde!

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YAKLAŞIK dört hafta önce kulüple imza atan genç oyuncu, antrenmanlara hızla adapte olarak takımında kendini göstermeye başladı. Lig başladıktan sonra takıma katılan genç oyuncu günde 6 saat antrenmanlarla takıma uyum sağladı. Geçen sezon Portekiz birinci liginden düşen Leixões SC, bu sezon ikinci ligde mücadele ediyor ve şu anda sekizinci hafta itibarıyla 15 puanla yedinci sırada yer alıyor.

FUTBOLA ALMANYA’DA BAŞLADI

Langenfeld’de dünyaya gelen Emirhan, futbola dört yaşında başladı ve Almanya’daki çeşitli amatör kulüplerde oynadı. Langenfeld’de futbol hayatına adım atan genç yetenek, SC West kulübünde kendini geliştirdikten sonra 15 yaşında 1. FC Mönchengladbach U16 takımında forma giymeye başladı. 16 yaşındayken bir Hollandalı antrenör tarafından fark edilerek Hollanda üçüncü lig takımlarından Groene Ster’e davet edildi. 17 yaşında takımın U23 kadrosuna yükselen Emirhan, ardından Portekiz’e transfer olarak kariyerine uluslararası arenada devam etme fırsatı buldu.

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TÜRK MİLLİ TAKIMI HAYALİYLE ÇALIŞIYOR

Emirhan’ın en büyük hedeflerinden biri, Türk Milli Takımı’nda sağ bek olarak forma giymek. Sağ ve sol ayağını iyi kullananan genç yetenek iki kanatta da oynayabiliyor. Emirhan’ın, Almanya’da başladığı futbol yolculuğunda en büyük hayallerinden biri Türkiye Süper Ligi veya Bundesliga’da oynamak. Küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olan Emirhan, örnek aldığı oyuncular arasında Cristiano Ronaldo’yu gösteriyor ve onun hırslı karakterine hayran olduğunu belirtiyor.