Genç taksici Furkan’a son görev

Tevfik ŞENDÖL / Adnan TOKUÇ - MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 11:57
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Geçtiğimiz günlerde yolcusunun bagajını indirmek isterken otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Münihli genç taksici Furkan Aras’ın cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.
MERHUM Furkan Aras
’ın naaşı Moosach Milli Görüş Camii
’nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildi. Mesleğe başladığının ikinci gününde elim kaza sonucu hayatını kaybeden Aras’ın ölümü Münihli Türkler arasında büyük üzüntüye yol açmıştı. Münih’te limuzin ve taksicilik alanında faaliyet gösteren Karslı Aras ailesinin bir ferdi olan merhum Furkan Aras, 1500 kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.