×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Genç taksici Furkan’a son görev

Güncelleme Tarihi:

#Furkan Aras#AVRUPADAN HABER#Moosach Milli Görüş Camii
Genç taksici Furkan’a son görev
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 11:57

Geçtiğimiz günlerde yolcusunun bagajını indirmek isterken otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Münihli genç taksici Furkan Aras’ın cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.

Haberin Devamı

Genç taksici Furkan’a son görev
MERHUM Furkan Aras’ın naaşı Moosach Milli Görüş Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildi. Mesleğe başladığının ikinci gününde elim kaza sonucu hayatını kaybeden Aras’ın ölümü Münihli Türkler arasında büyük üzüntüye yol açmıştı. Münih’te limuzin ve taksicilik alanında faaliyet gösteren Karslı Aras ailesinin bir ferdi olan merhum Furkan Aras, 1500 kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.
Genç taksici Furkan’a son görev

Genç taksici Furkan’a son görev

Haberle ilgili daha fazlası:
#Furkan Aras#AVRUPADAN HABER#Moosach Milli Görüş Camii

BAKMADAN GEÇME!