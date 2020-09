Genç müzisyenler dünyaya açılıyor

2008 yılında Ege Bölgesi’nde bir vakıf üniversitesi tarafından kurulan ilk müzik bölümü olan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü 12 yılda gerçekleştirdiği akademik ve sanatsal faaliyetlerle dünya standartlarında bir eğitim veriyor. Avrupa Konservatuvarları Birliği üyesi olan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nün, Avrupa’nın en saygın müzik okullarının içinde olduğu 50’den fazla okulla Erasmus anlaşmaları ile öğrenci ve öğretmen değişim programları işbirlikleri bulunuyor. Avrupa Birliği projeleri ile de öğrenciler, yurt dışında eğitim alma hakkının yanı sıra birçok festival ve konserlerde yer alma fırsatı buluyor. Her yıl düzenlediği Uluslararası Müzik Günleri’nde kampüste ders vermeye gelen 100’e yakın sanatçının yanı sıra dünyanın önde gelen müzik bölümlerinin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen, ülkemizin önemli orkestralarında yer alan ya da müzik kariyerlerine bireysel olarak sürdüren birçok mezun bulunuyor. 2006’da Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın fikri ile hayata geçen ve geçen yıl Senfoni Orkestrası’na dönüşen orkestra ise ulusal ve uluslararası solist ve şeflerle beraber konserlerini vermeye devam ediyor.

YETENEK SINAVLARI 7-8 EYLÜL’DE

Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer, “İçinde bulunduğumuz akademik yılda, bölümümüzdeki kadrolu öğretim elemanı başına beş öğrenci düşmekte. Bölümümüzü seçmek isteyen sanatçı adayları için genç, aktif ve uluslararası bir akademisyen profili, İngilizce ve Türkçe derslerden oluşan çağdaş bir müfredat, kampüsümüzde her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Müzik Günleri ile misafir ettiğimiz değerli sanatçılar, Erasmus değişim programı ile yurt dışında eğitim alabilme şansı oldukça değerli. Öğrencilerimizin sadece müzisyen olarak değil; kültürlü, dünyadaki yenilikleri takip eden bireyler olmalarını hedefliyoruz. Kurucusu olduğum son teknolojik donanıma sahip ses kayıt stüdyosu ile birlikte bölümümüzde kompozisyon, müzik teknolojileri, piyano, gitar, yaylı ve nefesli sazlar, opera/şan, müzik teorisi, caz vokal ve caz gitar alanlarında lisans eğitimi veriyoruz” diyerek bu yıl yetenek sınavının 7-8 Eylül’de yapılacağın hatırlattı.



ENGELLERİ SINIR OLARAK GÖRMÜYORUZ

Ayrıca, vakıf üniversiteleri müzik bölümleri içinde bir ilke imza atarak Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ile birlikte çalışıp engelli öğrencilerin eşit şartlarda eğitim görmesi adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Özer, “Müzik bölümümüz, sanatın farklılıklardan beslendiği inancı ile her yıl açılan özel kontenjan ile öğrenci kabul etmekte ve engelleri sınır görmeyen üniversite mezunu genç sanatçılar yetiştirmekte. Buna en güzel örnek de bu yıl mezun olan üniversite eğitimi alabilen sayılı otizmli bireylerden Recep Ege Altıncıoğlu. Opera ve Şan departmanınında eğitim alan ve müzik yaşamında emin adımlarla ilerleyen Recep Ege, 4 yıl önce yüzde 50 burslu olarak kazandığı okulumuzdan başarıyla mezun oldu” diye konuştu.



BAŞARILI MEZUNLAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Prof. Dr. Mehmet Can Özer, öğrenciyken çok kültürlü bir ortamda eğitim alan, değişim programlarına katılan, dünyaca ünlü usta isimlerden ders alma fırsatı bulan mezunlarının dünyanın dört bir yanında başarılara imza attıklarını da belirtti. O mezunlardan birkaçı işe şöyle:

Melis Şengüler, Çellist – Polonya

Müzik Bölümü’nde viyolonsel öğrencisi olarak okurken Erasmus öğrenci değişim programı ile son yılını Akademia Muzyczna w Krakowie’de geçiren Melis Şengüler, ardından orada ikinci üniversitesini bitirdi. Şu anda Polonya’da yüksek lisans eğitimine devam eden Melis Şengüler, aynı zamanda çeşitli orkestralarda çalıyor, çello, piyano ve müzik eğitimi dersleri veriyor.

Onur Alakavuklar, Klasik Gitar – Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Bölümün ilk mezunlarından Onur Alakavuklar, öğrenciyken İtalya’nın Padova kentindeki ‘Cesare Pollini’ Konservatuarı’nda bir yıl eğitim gördü. Alakavuklar, mezuniyetinin ardından Texas State Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında Indiana Üniversitesi Gitar Yarışması Gençler Kategorisi’nde jürilik de yapan Onur Alakavuklar’ın ödülleri de bulunuyor. 2020 Mayıs ayında, müzik eğitimi yan dalını ve Türkiye’de yaşamış yabancı müzisyenlerin Türk ve dünya müziğine katkıları konulu tezi ile de doktorasını tamamlayan Alakavuklar, müzik yaşamını ABD’de sürdürüyor.

Canberk Duman, Kompozisyon – İsviçre

Müziğe olan tutkusu ve hayallerinin peşinden koşarak girdiği Yaşar Üniversitesi’nden, okul birincisi olarak mezun olan Canberk Duman, daha öğrencilik yıllarında birçok başarıya imza atmıştı. Üniversite hayatı boyunca ikisi yurt dışında olmak üzere üç Erasmus+ projesinde yer alan Duman, yurt dışı ve yurt içinden gelen pek çok besteci ve sanatçı ile aktif çalışma fırsatı yakalayıp 4 yıl boyunca elde ettiğim deneyimler sayesinde birçok uluslararası festivale de kendi besteleri ile başvurup katılmaya hak kazanmıştı. Canberk Duman, eğitimine Zürih Sanat Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olarak devam ediyor.