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Genç hafız adayları teravih kıldırdı

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#Almanya#Hafızlık Kursları#DİTİB Duisburg
Genç hafız adayları teravih kıldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 11:36

Almanya’nın Duisburg kentinde DİTİB Duisburg Merkez Camii’nde hafızlık kurslarına katılan yedi genç talebe teravih namazı kıldırdı.

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DİTİB Duisburg Merkez Camii talebelerinden olan ve din görevlisi Neşet Kaplan’dan hafızlık kursu alan Mahmut Ali Özdemir, Gökay Şentürk, Furkan Çakın, Bilal Ali Saat, Mert Ali İmir, Furkan Yüce, Serkan Çakmak hocalarının görevlendirmesiyle teravih namazını kıldırdı. Duisburg ve çevresinden yoğun cemaati olan DİTİB Duisburg Merkez Camii’nde cuma akşamı teravih öncesi vaaz eden din görevlisi Niyazi Tok cemaate, “Bugün namazı camimizin öğrencilerin yedi genç kardeşimiz kıldıracak. Camimizin talebeleri aynı zamanda Neşet Kaplan hocamızdan hafızlık kursu alan gençlerimiz. Deneyim edinsinler diye namaz kıldıracaklar. Olur da heyecan yapar, şaşırmaları olursa, kusura bakmayın” diyerek, genç talebeleri bir anlamda rahatlattı. Yatsı namazı ve ardından teravih namazını değişerek kıldıran talebeler, başarılı bir imamlık sınavı vererek cemaatinde büyük desteğini aldı.

Genç hafız adayları teravih kıldırdı

Genç hafız adayları teravih kıldırdı

Genç hafız adayları teravih kıldırdı

Genç hafız adayları teravih kıldırdı

Genç hafız adayları teravih kıldırdı




 

 

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#Almanya#Hafızlık Kursları#DİTİB Duisburg

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