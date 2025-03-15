Genç hafız adayları teravih kıldırdı

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DİTİB Duisburg Merkez Camii talebelerinden olan ve din görevlisi Neşet Kaplan’dan hafızlık kursu alan Mahmut Ali Özdemir, Gökay Şentürk, Furkan Çakın, Bilal Ali Saat, Mert Ali İmir, Furkan Yüce, Serkan Çakmak hocalarının görevlendirmesiyle teravih namazını kıldırdı. Duisburg ve çevresinden yoğun cemaati olan DİTİB Duisburg Merkez Camii’nde cuma akşamı teravih öncesi vaaz eden din görevlisi Niyazi Tok cemaate, “Bugün namazı camimizin öğrencilerin yedi genç kardeşimiz kıldıracak. Camimizin talebeleri aynı zamanda Neşet Kaplan hocamızdan hafızlık kursu alan gençlerimiz. Deneyim edinsinler diye namaz kıldıracaklar. Olur da heyecan yapar, şaşırmaları olursa, kusura bakmayın” diyerek, genç talebeleri bir anlamda rahatlattı. Yatsı namazı ve ardından teravih namazını değişerek kıldıran talebeler, başarılı bir imamlık sınavı vererek cemaatinde büyük desteğini aldı.

