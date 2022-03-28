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‘Genç girişimciler yeni bir enerji getirecek’

#Almanya#Berlin#Türk-Alman İşverenler Birliği
‘Genç girişimciler yeni bir enerji getirecek’

Berlin merkezli Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU), koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği genel kurulunu mayıs ayında gerçekleştirecek. Genel kurul öncesinde yönetim kurulu kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. TDU Başkanı Remzi Kaplan, 2020 yılında başlayan salgının birçok insanın hayatını tehdit ettiğini ve alınan önlemler birçok etkinliği ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

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YAKLAŞIK 1.5 yıl önce yapılması gereken genel kurulun da bu nedenle ertelendiğini belirten Kaplan, ancak mayıs ayında yapılacak seçimlerle yeni yönetimin şekilleneceğini ifade etti. Remzi Kaplan, TDU’nun, yeni dönemde salgın kısıtlamaları el verdiği sürece daha aktif olacağını da söyledi. Aynı zamanda Almanya’nın en ünlü döner markalarından bir olan Kaplan Döner’in kurucusu Remzi Kaplan, TDU bünyesinde genç girişimcilere hitap edecek ‘Genç TDU’ oluşumunun kurulduğunu belirtti. Son dönemlerde genç girişimcilerin sayısının giderek arttığına dikkati çeken Kaplan, bu gençlerin yeni ve farklı iş alanlarında iş dünyasına yeni bir enerji getireceğini ifade etti.

‘Genç girişimciler yeni bir enerji getirecek’

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‘HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ’
Salgın döneminde gerek yönetim kurulu toplantılarını gerekse bir takım bilgilendirici etkinlikleri online gerçekleştirdiğini belirten Kaplan, şunları söyledi: “Yaklaşık 2 yılı aşkın bir süre önce başlayan salgın, insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri oldu. İlk kez bu boyutta ve global çapta hayat durma noktasına geldi. Bundan elbette ki iş dünyası da çok etkilendi. Biz, bir yandan insan sağlığını düşünerek koronavirüs kısıtlamalarına uyarken diğer yandan da üyelerimizin en az şekilde etkilenmesi için uğraştık. Bu süre içinde koronavirüs yardımları konusunda bilgilendirici toplantılar yaptık. Yeni dönemde ise TDU daha aktif rol oynayacaktır.”

‘Genç girişimciler yeni bir enerji getirecek’
Diyap Sakallı, Remzi Kaplan

Remzi Kaplan, göçün 60’ıncı yılı nedeniyle TDU tarafından yayınlanan, Mümtaz Ergün, Hüseyin İşlek ve Concept Yayınevi adına Diyap Sakallı tarafından hazırlanan ‘60’ıncı Yıl’ kitabını tanıttı. Kitapta, göçle ilgili röportajlar, arşiv fotoğrafları ve hikâyeler yer alıyor.

‘Genç girişimciler yeni bir enerji getirecek’

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‘Genç girişimciler yeni bir enerji getirecek’

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#Almanya#Berlin#Türk-Alman İşverenler Birliği

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