Genç davulcu Kaan Yol Londra’da büyüledi

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GEÇEN hafta Londra, Anadolu halk müziği projesi için Türkiye ve İngiltere’den müzisyenlerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Folktale, Gik-Der ve Moz Event’in iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlikte, yetenekli davulcu Kaan Yol performansıyla göz doldurdu. Stoke Newington’daki The Old Church’de sahne alan Kaan Yol, Anadolu halk müziği ritimleriyle caz ritimlerini ustalıkla harmanladığı performansıyla büyük beğeni topladı. Lisans eğitimini caz davulculuğu üzerine, yüksek lisans eğitimini ise halk müziğinde davul setinin konumu ve icrası üzerine tamamlayan genç davulcu, teorik ve pratik birikimlerini sahneye taşıyarak dinleyicileri adeta büyüledi. Performansı, hem ilk kez bir araya geldiği orkestra üyeleri hem de dinleyiciler tarafından takdir edildi.

MEYVE VE SEBZE ENSTRÜMANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜSahne kariyerinin yanı sıra eğitmenlik de yapan Kaan Yol, Londra’da çocuklar için ilginç ve yenilikçi bir ritim atölyesi düzenledi. Elektronik bir devre aracılığıyla meyve ve sebzeleri enstrümana dönüştürdüğü bu yaratıcı atölye, Göçmen İşçiler Kültür Derneği’nde gerçekleşti. Çocuklar, meyve ve sebzelere dokunarak popüler rock parçaları üzerine ritimler çaldı. Ayrıca, Yol’un meyve ve sebzelerle gerçekleştirdiği canlı performans da büyük ilgi gördü. Bu performansta, meyve ve sebzeler aracılığıyla davul, trampet, piyano, perküsyon, synthesizer ve insan sesi örneklerini bir altyapı üzerinde seslendirdi. İstanbul’da yaşayan ve kariyerine ‘İkiye On Kala’ grubuyla devam eden Kaan Yol, daha önce ‘Yüz yüzeyken Konuşuruz’, ‘No Land’, ‘Ansızın Bi’, ‘İnfilak ve Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası’ gibi gruplarla önemli konserler verdi. Ulusal ve uluslararası festivallere katıldı, ödüller kazandı.8 GÖSTERİDE SAHNE ALDIİstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Tangopera adlı müzikalin orkestrasında yer aldı ve prömiyer dahil olmak üzere 8 gösteride sahne aldı. Önümüzdeki günlerde Londra’da yaşayan sanatçı Suna Alan ile birlikte Vortex Jazz Club’ta sahne alacak olan Kaan Yol, Londra’daki müzikseverleri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Kaan Yol, geleneksel el yapımı zilleri ile Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden ve İngiltere’de de distribütörlüğü bulunan Amedia markası tarafından destekleniyor. Performans kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır özel bir eğitim kurumunda davul eğitmenliği yapıyor. Ritmo Electro adını verdiği projeyle AKM İstanbul ve İBB Kültür gibi önemli kurumlarla işbirliği yapmış olan Kaan Yol, projenin daha fazla çocuğa ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle ilgili detaylı videolara Ritmo Electro’nun Instagram sayfasından ulaşılabilir.