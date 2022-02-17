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Genç Akademisyenler Serisi’nin 18. bölümü gerçekleştirildi

#İngiltere-Londra#Genç Akademisyenler Serisi’Nin 18. Bölümü Gerçekleştirildi#AVRUPADAN HABERLER
Genç Akademisyenler Serisi’nin 18. bölümü gerçekleştirildi

Londra Yunus Emre Enstitüsü, Genç Akademisyenler Seminer Serisi’nin 18’inci bölümünde İngiltere’deki göçmen akademisyenlerin deneyimlerini ‘Beyazlık Eşiğini Geçmek’ konu başlığıyla ele alan University College London (UCL) doktora öğrencisi Tugay Durak’ı ağırladı.

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BİRLEŞİK Krallık üniversitelerinde çalışan 46 farklı Türk akademisyenle görüşerek araştırmasını derinleştiren Durak, sunumunda akademik ortamlardaki yaygın kanıları yıkan bir sunum yaptı. Durak’ın konuşmasını heyecanlı bir soru-cevap oturumu takip etti. Durak konuşmasına doktora araştırma konusunu, metodolojisini ve araştırmasında karşılaştığı zorlukları özetleyerek başladı. Konuya eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Durak, istihdam kaybı, yurtsuzlaştırma ve milli kimliğin kaybıyla bağlantılı olarak göçün iç yüzüne dikkati çekti. Konuşmasının devamında, bu temaları iş hayatında istikrarsızlığın yanı sıra açık ve örtülü ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çoğunlukla etnik azınlık göçmen akademisyenlere karşı olan dışlayıcı politikalarla eşleştirdi. Akademisyenlerin yurt dışındaki deneyimlerinin başta cinsiyet, etnik köken ve dindarlık olmak üzere birçok faktörden etkilediğini ifade eden Durak, İngiltere’de çalışan Türk akademisyenlerin deneyimlerinin de bu faktörlerden kaçınılmaz olarak etkilediğini vurguladı.

Genç Akademisyenler Serisi’nin 18. bölümü gerçekleştirildi
ÖRNEKLENDİREREK ANLATTI
Araştırması esnasında Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk akademisyenlerle de fikir alışverişinde bulunan Tugay Durak, araştırma bulgularını sunarken, yaptığı röportajlardan elde ettiği ilginç yanıtlardan örnekler vererek ve araştırmasıyla bağlantılı temaları aktararak analizler yaptı. Durak, Birleşik Krallık’taki göçmen akademisyenlerin bu karmaşık tecrübelerini, akademik serüvenlerinden oldukça memnun olanlar, kendilerini dışlanmış gibi hissedenler, ayrıcalığını kabul edenler ya da uyum sağlayabilmek adına kendilerini değiştirme ihtiyacı hissedenler gibi birçok farklı ancak birbirine farklı deneyim üzerinden örneklendirerek anlattı.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru, cevap oturumuyla sona eren konuşmanın ardından geleneksel Türk yemekleri ikramı eşliğinde etkinlik devam etti.
UCL doktora öğrencisi Tugay Durak, aynı üniversitenin Eğitim ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde lisansüstü öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Çalışmalarında, İngiltere’deki Türk akademisyen diasporasına odaklanan Durak, 2021 yılında Türkiye ve İngiltere arasındaki yüksek öğrenim ortaklığını teşvik eden bir British Council projesinde de görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimini bitirmesinin ardından 4 yıl ortaöğretim düzeyinde matematik öğretmenliği yapan Durak, 2019 yılında UCL’de akademik hareketlilik için uluslararası burslar konusu üzerine yüksek lisansını tamamladı.

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Genç Akademisyenler Serisi’nin 18. bölümü gerçekleştirildi

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