BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Geminin yeni doktoru
Almanya’da 40 yıldır yayınlanan ‘Das Traumschiff’ adlı gemi dizisine yeni oyuncu katılıyor. Dizinin yeni doktoru 39 yaşındaki Collien Ulmen Fernandes oldu. Genç ve güzel oyuncunun rol aldığı dizinin bölümleri nisan ayından itibaren ekranlara gelecek.
Alman İkinci Kanalı ZDF’te 1981 yılından beri yayınlanan dizide format gereği doktoru canlandıran karakterler sürekli değiştiriliyor. Yapımcılar, Collien Ulmen Fernandes’in de dizide kalıcı olmayacağını açıkladı. Daha önce Nick Wilder ve Sina Tkotsch de dizide doktor karakterini canlandırmışlardı.
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