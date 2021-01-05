Geminin yeni doktoru

Alman İkinci Kanalı ZDF’te 1981 yılından beri yayınlanan dizide format gereği doktoru canlandıran karakterler sürekli değiştiriliyor. Yapımcılar, Collien Ulmen Fernandes’in de dizide kalıcı olmayacağını açıkladı. Daha önce Nick Wilder ve Sina Tkotsch de dizide doktor karakterini canlandırmışlardı.