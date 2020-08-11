Gelsenkirchen Vatandaşlık Dairesi: Kastımız sizi sorgulamak değildi

İKİNCİ yazıda da vatandaşlık sorgusundan vazgeçmeyen Gelsenkirchen Vatandaşlık Dairesi yetkilileri, bildirimi, yeni pasaport ve kimlik talebi başvurusu sırasında da yapılabileceğini hatırlattı. İlk yazıda yazılı olarak cevap verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmişti. Muhataplara gönderilen ikinci yazıda ‘Geçtiğimiz günlerde size vatandaşlık statünüzle ilgili yazı gönderdik. Bu mektuplara Gelsenkirchenli yüzlerce kişi cevap verdi. Yazıyla kastımız sizi sorgulamak ve şaşırtmak değildi. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı bizlere gönderdiği genelgeyle, 01.01.1996 ile 31.12.1999 tarihleri arasında Alman vatandaşlığına geçenlerin araştırılmasını istedi. Sizin işinizi kolaylaştırmak için önceki yazıda istenilen bildirimi yeni kimlik ve pasaport başvurunuzda da verebilirsiniz’ görüşü yer aldı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Her iki yazıyı da alan ve ismini açıklamak istemeyen Türkiye kökenli Alman vatandaşı Hürriyet’e mektuplar karşısında neler hissettiğini şu sözlerle dile getirdi: “Yıllar önce vatandaşlık alan herkesi zan altında tutuyorlar. İlk mektubu aldığımda kendimi suçlu gibi hissettim. Benim tek vatandaşlığım var. Mektup bana da geldi. Yetkililerin daha titiz çalışmaları gerekir. Yasalara aykırı davranan varsa gereken yapılır. Ancak herkese mektup gönderip yazılı bildirim istemeleri kabul edilemez. Benim tanıdıklarım var. Üniversite yıllarında veya lisedeyken 1990’lı yılların sonunda Alman vatandaşı oldular. Anne veya babaların talebiyle tekrar Türk vatandaşlığına geçtiler. Şimdi o gençlerden bazıları devlet dairelerinde memur olarak görev yapıyorlar. Bunların 2000 yılından sonra Türk vatandaşlığına geçtikleri ortaya çıkarsa memurluklarını dolayısıyla işlerini kaybedecekler” dedi.

OTOMATİKMAN DÜŞÜRÜYOR

SPD ve Yeşiller koalisyon hükümeti sırasında 1999 yılında çıkarılan ve 2000 yılından itibaren de yürürlüğe giren yasa ile Türklerin çifte vatandaşlığı yasaklandı. Yasa, 01 Ocak 2000’den itibaren izinsiz olarak Türk vatandaşlığı alanları Alman vatandaşlığını otomatikman düşürüyor. Geçmişte yapılan sorgulama yıllar sonra federal içişleri bakanlığı tarafından yeniden gündeme getirildi. Bakanlık, 26 Ağustos 2019 tarihli yazıyla eyalet içişleri bakanlıklarından Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının Türk vatandaşlığının bulunup bulunmadığını araştırmalarını istedi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığı da federal içişleri bakanlığının talebini yerel vatandaşlık dairelerine iletti. Bunun üzerine Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının vatandaşlığının sorgulanması da yeniden başlamış oldu.