Gelsenkirchen Belediyesi’nden özür: İnsanlar incindi

SÖZCÜ Schaefer, iki ay kadar önce kendilerine Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığı’nın genelge gönderdiğini belirterek “Bakanlık genelgeyle bizden 1996 ile 1999 yılları arasında Alman vatandaşlığına geçenlere mektup gönderip izinsiz Türk vatandaşlığını alıp almadığını sorgulamamızı istedi. Biz de bu talihsiz mektupları gönderdik. Yapılan hataydı. Bunu kabul ediyoruz. Mektup alan herkesten özür diliyoruz” dedi. Kaç kişiye mektup gönderildiği yönündeki soruya Schaefer “Birkaç yüz kadar mektup gönderildi. Bini geçmiyor. Benim çok yakın arkadaşlarım ve onların akrabaları da mektubu almışlar ve kendilerini kötü hissetmişler. Ben onları çok iyi anlıyorum. Yapılan doğru değildi. İncitici bir durum. Şimdi tüm mektup gönderilen vatandaşlara özür mektubu çıkaracağız” dedi.

KİMSE VATANDAŞLIK KAYBETMEDİ

Mektuplara cevap veren olup olmadığı yönündeki soruyu ise Sözcü “Evet yüz kadar vatandaş mektuba cevap verdi. Hepsi de Türk vatandaşlığına geçmediği yönünde beyanda bulundu. Yani bu uygulamadan dolayı Alman vatandaşlığını yitiren kimse olmadı” dedi. NRV İçişleri Bakanlığı’nın sadece Türkiye kökenlilerin vatandaşlığını sorgulamasının ayrımcı bir uygulama olup olmadığı sorusuna ise Schaefer “Evet şık değil. Sizin sorunuzu anlıyorum. Ama bu sorunun muhatabı bakanlık” cevabını verdi. Diğer belediyelerin benzer uygulama yapmadığını ve sadece Gelsenkirche’nin mektup gönderdiğinin hatırlatılması üzerine Sözcü, “Evet diğer belediyeler daha akıllıca davranmış. Onlar belediyeye işlem yapmaya geldiklerinde sözlü olarak soruyorlar. Biz de bundan sonra belediyede işlem yapılınca sorgulayacağız” dedi.