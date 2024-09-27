Gelirinin yüzde 20’sini otizmli çocuklara bağışlayacak

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ŞİRKETİN kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve bu anlamlı bağış kampanyasını duyurmak için düzenlenen etkinlikte Gaffarzade, yardımseverlik ve sosyal sorumluluğun önemini vurguladı. Özellikle otizmli çocukların karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Gaffarzade, bu adımın kendi hayatındaki kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını ifade etti. Kendi çocuğunun da otizmli olduğunu belirten Alice Gaffarzade, Almanya’da oğluna yeterli destek ve uygun eğitim imkânları bulamadığı için Türkiye’ye yöneldiğini anlattı. Oğlunun Türkiye’de özel bir okulda eğitimine devam ettiğini belirten Gaffarzade, otizmli çocuklar için doğru eğitim ve desteğin hayati olduğunu ifade etti. “Otizmli bir evladı olan bir anne olarak, bu çocukların ne kadar özel olduklarını yakından tecrübe ettim. Şirketimin gelirinin yüzde 20’sini otizmli çocuklara bağışlama kararım, bu çocukların gelişimleri için daha fazla destek sağlayabilmek amacıyla aldığım bir karar. Onlar her halleriyle çok özel ve hassas çocuklar, toplumsal desteğe fazlasıyla ihtiyaç duyuyorlar” diye konuştu.

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GENİŞ BİR PAZARA HİZMET VERİYOR

Alice Gaffarzade, şirketi S&S Clean’in çevreye duyarlı temizlik ürünleriyle başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve Dubai’ye kadar geniş bir pazara hizmet verdiğini belirtti. Doğal, zararsız ve çevreye duyarlı ürünleriyle fark yaratan S&S Clean, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine yenilikçi çözümler sunuyor. Gaffarzade, şirketlerinin aldığı çevre sertifikalarıyla doğaya verdikleri önemi de kanıtladıklarını vurguladı. “Doğa dostu ürünlerimizle piyasada yer alıyoruz ve bu alanda çok sayıda sertifika ile kalite standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz” dedi.

PERSONELİNE SÜREKLİ EĞİTİM YATIRIMI

S&S Clean’in başarısının ardındaki en büyük faktörlerden birinin personeline yaptığı yatırımlar olduğunu belirten Gaffarzade, şirketin genişleyen operasyonlarında çalışanlarının sürekli eğitilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. “Personelimizi çağın gereklerine uygun şekilde eğiterek sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yapıyoruz. Kaliteli hizmet sunmak için her zaman en güncel ve yenilikçi teknikleri kullanmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu. Gaffarzade, bu yaklaşımla hem müşteri memnuniyetini sağladıklarını hem de sektörde kalıcı bir iz bırakmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. S&S Clean’in bu sosyal sorumluluk adımı, hem iş dünyasında hem de yardımseverlik çerçevesinde önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Gaffarzade, iş dünyasında başarıya ulaşmanın sadece ticari kazançlarla değil, topluma ve özellikle yardıma muhtaç bireylere destek olmakla mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.