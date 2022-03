‘Gelinlikle girersin, kefenle çıkarsın’... ‘Bu da bir sözlü şiddet’

Haberin Devamı

ETKİNLİĞİN açılışında kısa bir konuşma yapan BETAK Başkanı Hatice Selçuk, “Ülkemizde kadın olmak çok zor. Her gün 3 kadın cinayete kurban gidiyor. İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Bu erkeklerin cesaretini artırmıyor mu? Biz şiddete maruz kalan kadınları koruyacağız. Şiddetle mücadeleye devam edeceğiz. Biz kadınların tek isteği, eşit haklar ve barış” dedi. Toplantıya, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve eşi Berlin Büyükelçiliği müsteşarı Fulya Yücekök de katıldı. Toplantıda slayt gösterileriyle kadına yönelik şiddeti anlatan Prof. Schouler-Ocak, Türkiye’de erkek çocuklarının eğitimindeki yanlışlıklara dikkati çekti. Prof. Schouler-Ocak , “Erkek çocukları paşa gibi yetiştiriliyor ve her şeyi yapabileceklerini, her şeyin kendileri için hak olduğuna inanıyor. ‘Kızını dövmeyen, dizini döver’, ‘Gelinlikle girersin, kefenle çıkarsın’ gibi sözler, kadına yönelik fiziksel şiddetin zeminini hazırlayan sözlü şiddettir. BM rakamlarına göre bir yıl içinde dünya çapında yaklaşık 243 milyon kadın şiddete maruz kaldı. Faillerin ilk sırasında ise eski eş ve sevgililer var. İkinci sıradaki failler de aile içinden” dedi. Meryem Schouler-Ocak toplantı sonrasında soruları yanıtladı.

Haberin Devamı

‘TOPLUMUN HER KESİMİNDE VAR’

Toplantıya dinleyici olarak katılan diş doktoru Aylin Selçuk da öğrencilik yıllarında kurdukları dernekle aktif olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtirken, kadına yönelik şiddetin toplumun her kesiminde görüldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Selçuk, “Birçok modern görünümlü ailelerde bile kadına yönelik ön yargı ve şiddetin olduğunu gördük. Kadına yönelik şiddet ne yazık ki toplumun ker kesiminde yer alıyor. Almanya’ya aile birleşimiyle gelen kadınların buradaki haklarından yararlanabilmeleri için Almanca öğrenmeleri gerekir. Bu teşvik edilmeli” diye konuştu.