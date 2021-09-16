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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Gelecek Ödülü’nün favorisi BioNTech!

#Almanya#Gelecek Ödülü#Favorisi Biontech
‘Gelecek Ödülü’nün favorisi BioNTech

Dünyada koronavirüse karşı aşıyı ilk geliştiren Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, Almanya’nın en önemli bilim ödüllerinden olan (Deutschen Zukunftspreis) ‘2021-Almanya Gelecek Ödülleri’ne aday gösterildi.

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BIONTECH, korona aşısında da kullanılan mRNA teknolojisindeki araştırmaları ve tıp alanında kullanımına katkıları nedeniyle adaylar arasında favori gösterildi. mRNA teknolojisinin gelecekte başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceği belirtilirken, bunun otobağışıklık sisteminin gelişmesinde de değerlendirlebileceği kaydedildi.

‘Gelecek Ödülü’nün favorisi BioNTech

ÖDÜLÜ STEINMEIER VERECEK
250 bin euro değerindeki ödül 17 Aralık’ta Berlin’de düzenlenecek törende sahibini bulacak. Ödülü Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, takdim edecek. Yarışmada aday gösterilen diğer bilimsel çalışmalar ise Siemens Healthineers AG’nin geliştirdiığ yeni CT röntgen teknolojisi oldu. Yeni geliştirilen teknolojiye göre CT çekimleri yüzde 40 daha az ışın yayıyor ve daha net görüntü elde ediliyor. Üçüncü aday ise alternatif kavuçuk üretimi geliştiren Münster Üniversitesi ve Fraunhofer Enstitüsü oldu.

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#Almanya#Gelecek Ödülü#Favorisi Biontech