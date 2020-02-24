MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSerie A'da gelecek hafta tüm maçlar ertelenebilir
GeriAvrupa Serie A'da gelecek hafta tüm maçlar ertelenebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Serie A'da gelecek hafta tüm maçlar ertelenebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serie A'da gelecek hafta tüm maçlar ertelenebilir
Abone Olgoogle-news

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede yayılan Koronavirüs nedeniyle gelecek hafta Serie A'da oynanacak maçların ertelenebileceğini açıkladı.

İtalya'da Koronavirüs endişesi hızla artıyor. Ülkede görülen vaka sayılarının ardından dün Serie A'daki bazı maçlar da ertelenmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte durum değerlendirmesi yapılacağını belirtirken gelecek hafta tüm maçların ertelenebileceği sinyalini verdi. Conte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bir hafta içinde virüsün yayılma hızını yavaşlatabileceğimizi düşünmüyoruz. Durumu sürekli inceliyoruz. Önümüzdeki hafta oynanancak tüm maçların ertelenme ihtimalini değerlendireceğiz'' şeklinde konuştu.

Serie A'da dün oynanması planlanan Inter - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari ve Torino - Parma maçları Koronavirüs endişesi nedeniyle ertelenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle