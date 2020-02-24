Serie A'da gelecek hafta tüm maçlar ertelenebilir

İtalya'da Koronavirüs endişesi hızla artıyor. Ülkede görülen vaka sayılarının ardından dün Serie A'daki bazı maçlar da ertelenmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte durum değerlendirmesi yapılacağını belirtirken gelecek hafta tüm maçların ertelenebileceği sinyalini verdi. Conte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bir hafta içinde virüsün yayılma hızını yavaşlatabileceğimizi düşünmüyoruz. Durumu sürekli inceliyoruz. Önümüzdeki hafta oynanancak tüm maçların ertelenme ihtimalini değerlendireceğiz'' şeklinde konuştu.

Serie A'da dün oynanması planlanan Inter - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari ve Torino - Parma maçları Koronavirüs endişesi nedeniyle ertelenmişti.