Geleceğin roketini yapacak

İlk kuşak, ikinci kuşak, Gastarbeiter, uyum derken, Almanya’yı ikinci vatan edinen Türk insanı, politikada söz sahibi oldu. Tıp’ta aşıyı bulup, devrim yarattı, çeşitli spor dallarında Alman Milli Takımı’nın formasını giydi, doktor, avukat, hâkim hatta savcı oldular. Tiyatro ve sinemada yer edindiler. Şimdilerde de, gençlerimiz uçak ve uzay mühendisliği dalında adlarından bahsettiriyor. Geleceğin mesleğini seçen gençlerimizden biri de Nurnberg’de Mevlana Lokantası’nın sahibi Ahmet Can’ın oğlu A. Günay Can (23). Günay, ağustos ayında mezun olacak ve mesleğini emin adımlarla yürütecek. İşte uçak ve uzay mühendisi Günay Can’ın bize anlattıkları.

* Mesleğinizle ilgili sorulara geçmeden önce biraz sizi tanıyalım.

Ailem, zamanında Konya’nın Kulu kazasından Almanya’ya göç etmiş, ben de, 22 Eylül 1997 yılında Nürnberg’de doğdum. Bir kız kardeşim var, adı Esra, o da öğretmenlik okuyor.

* Hangi okullardan mezun oldunuz?

Sank Leonard İlkokulu, Peter Fischer lisesi, daha sonra Stuttgart Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği...

* Ne zaman mezun oluyorsunuz?

Bu yılın ağustos ayında mezun olacağım, daha sonra yüksek lisans yapacağım.

* Peki, neden uzay mühendisliği?

Ben çocukluğumdan bu yana, matematiğe ve uçaklara çok düşkündüm. Bu yüzden uçak ve uzay mühendisliğini seçtim.

* Bildiğim kadarıyla babanız Ahmet Can’ın uçak korkusu var. Hiç uçağa binmedi, siz ise uçak seviyorsunuz.

Ben babamın ve her kim uçaktan korkuyorsa, onların korkusunu almak için de bu mesleği seçtim. En yakında babamı uçağa bindireceğim ve Türkiye’ye birlikte uçacağız.

A. Günay Can, Hürriyet muhabiri Taner Tüzün’e konuştu.

‘300 ÖĞRENCİDE 4 TÜRK’ÜZ’

* Üniversite kaç yıllık?

Normalde 4.5 yılda bitiriyorlar. Ben 4 yılda bitirmiş olacağım.

* Hangi dersleri görüyorsunuz?

Ağırlıklı olarak akışkanlıklar mekaniği, termodinamik ve matematik. Ben daha çok roket güçleri üzerine odaklandım. Bunda da başarılı oluyorum.

* Sizden başka Türk öğrenci var mı?

300 öğrenci içinde sadece dört Türk öğrenciyiz. Benimle aynı sınıftalar.

* Uçak ve uzay mühendisliği nedir?

Uzay mühendisliğinde, atmosfer dışındaki uydular, uzay mekikleri, roketler ve sondalar gibi tasarımı ve imalatı ile ilgileniyoruz. Uçak mühendisliği ise benzer konuları kapsar.

A. Günay Can, babası Ahmet Can ile birlikte.

‘KATKIM OLURSA SEVİNİRİM’

* Uçak ve uzay mühendisliği bölümü mezununun iş olanakları nedir?

Otomobil, uçak ve roket gibi çalışmaları kapsar. Bunların imalatını ve geliştirmesini yaparız.

* Mezun olup, master yaptıktan sonra nerede çalışacaksınız?

Roket yapımında yer almak istiyorum. Paris, Bremen, Ottobrunn ve Les Mureaux gibi şehirlerde iş olanakları var. Mezun olunca tercihen buralardan birinde işe alınabilirim. Önümüz açık.

* Türkiye’de çalışmak ister misiniz?

Tabii ki, Türkiye birinci tercihim. Oradan teklif gelirse seve seve vatanıma faydalı olmak isterim.

* Sizce Türkiye uçak, uzay ve uçak mühendisliği de ne durumda?

Uçak dalında iyi durumdayız, fakat uzay dalında daha çok gelişmek durumdayız. Yeni projelerin olduğunu duydum. Hayırlı olsun. Katkım olursa çok sevinirim.

* Astronot olmak gibi bir isteğiniz var mı, olabilir misiniz?

Boyum 1.93, kilom 83, fiziğim tam istenilen ölçülerdeyim. Türkiye’nin uzaya gidişinde bende gönüllü olabilirim. Bundan da gurur duyarım.

‘BİR İŞ TEKLİFİ ALDIM’

* Pandemi nedeniyle dersleriniz nasıl gidiyor?

Çok değişik geçiyor. Eskiden üniversitenin içindeydik. Arkadaşlarla fikir teatisinde bulunuyorduk. Yüz yüze eğitim yapıyorduk. Şimdi uzaktan eğitim görüyoruz. Üniversitenin bir sayfası var. Her profesör ayrı ayrı ders veriyor. Sınav için mecburen Nürnberg’den Stuttgart’a gidip, orada yüz yüze sınav oluyoruz. Birden dörde kadar not veriliyor. Ben çoğunlukla 2 alarak başarı sağlıyorum.

* Şimdiye kadar teklif geldi mi?

Donauwört’deki Airbus firmasından teklif aldım. Onu şimdiden değerlendiriyorum. Oradaki işim, helikopterlerin, makinelerin testlerini yapıyor olacağım. Zaten orada da bir müddet çalışmıştım.

A. Günay Can, Bavyera Başbakanı Markus Söder ile birlikte.

ROKET ŞEKLİNDE UÇAK YAPMAK İSTİYORUM

* Bildiğim kadarıyla Bavyera Başbakanı Markus Söder, babanızın Mevlana Lokantası’na sık sık gelerek Türk yemekleri yiyor. Onunla mesleğiniz hakkında hiç konuştunuz mu?

Beni tebrik etmişti. İyi bir meslek seçtiğimi söylemişti. Onun da uzay projeleri varmış. Sohbet edip, fikirleri tartışmıştık. Ben bilgisayarda çizimler yapıyorum. Özlediğim ve yapmak istediğim şey roket şeklinde uçak.

* Son olarak bize söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Herkesin hoşuna gidecek ve yapabileceği bir meslek seçmesini tavsiye ederim. Geleceğin ve şimdinin mesleği olan uzay mühendisliğinin daha da gelişeceğini biliyorum, tavsiyem bu yönde.

* Size başarılar diliyoruz.

Sağ olun. Size ve Hürriyet ailesine teşekkür ederim.