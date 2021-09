Geleceğin kamyonunu tasarlamıştı... Şimdi Almanya’da...

Levent Tuna, Türkiye ve Almanya’daki başarı hikâyesi ve çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1987’de Eskişehir’de doğduğunu söyledi. Ailem kerestecilik yaptığını ve sektörde nakliye için kullandıkları taşıtların her zaman kendisini cezbettiğini belirten Tuna, şöyle konuştu: “Çocukken çizilmiş araç resimlerim vardı. Ailemizden de çizim konusunda doğal yetenekli insanların olması bana yaradı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim aldı. Üniversiteye yetenek sınavı ile öğrenci alınması ve eğitimimin güzel sanatlar temelli olması, iş hayatımda çok fayda sağladı. Ford Almanya’ya gelmeden önce farklı ülkelerden teklifler aldım. Ford markasını seviyor olmam, uzun yıllardır tasarım DNA’sı üzerinde çalışmam sebebiyle Ford’un Almanya Tasarım Stüdyosu bana her zaman daha sıcak gelmişti. Burası girmesi zorlu, çalışması da bir o kadar keyifli bir stüdyo. Stüdyoya girebilmek için öncelikle ne kadar yetenekli olduğunuzu gösteren tasarımlarınızdan oluşan dosya gönderiyorsunuz. Ford’da 7 yıl çalışmama rağmen bir sürü mülakattan geçtim.” FİNALİST OLDU

“Ford’un Supervan projesinde finalistlerden biriyim ve tasarımım daha da ilerleyecek. Supervan, ilk modeli 1971 yılında yarış pistlerine çıkmış, Ford transit modeli üzerine inşa edilmiş, 8 silindirli bir motora sahip gerçek bir yarış makinesidir. Tamamen pist odaklı bir araçtır. Ford tarihinde sadece 3 kere yapılmıştır, benim offroad olarak tasarladığım araç ise dördüncü araç olacaktır. Şu ana kadarki modeller ortadan motorlu ve benzinli motorlara sahip araçlardı. Bizim yeniden tasarladığımız araç elektrikli bir motora sahip olacak, daha fazla güç ve daha fazla tork çıkarabilecek. Yani daha hızlı bir araç tasarlıyoruz. Her şey yolunda giderse, aracın prototipini 2022’de görebileceğiz. Oylamada seçim için kullanılan tasarımı ben geliştirdim. Bir takım ile beraber çalıştığımızı tekrardan belirtmem gerekiyor. Bu sabır gerektiren işe katkıda bulunmaktan çok mutluyum.” MUTLAKA DİL ÖĞRENİN

“Eğer yaptıklarımı başarı olarak değerlendirirseniz, benim yaptığım, sadece sevdiğim ve tutkunu olduğum işi yapmakla alakalı. Bu yüzden gereken ilgiyi, alakayı işe vermem çok kolay oluyor. Bütün gün arabalarla ilgili tasarımlar yapıp akşam eve gelince yine araçlarla alakalı aktivitelere zaman ayıracak kadar çok sevmek gerekiyor. O zaman zaten işiniz de sizi seviyor.” Türk gençlerine tavsiyelerde bulunan Tuna, “Güzel sanatlar temelli eğitime sahip üniversitelere gidin. İngilizce ve Almanca başta olmak üzere dil öğrenin. Gerekli çizim programlarını okul döneminde öğrenin. Sanatsal yönden kendinizi devamlı güncel tutun ve sanatla beslenin. Tasarımda gerçekten iyi olduğunuza inanıyorsanız kimsenin hevesinizi kırmasına izin vermeyin.”