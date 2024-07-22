Geçnlerimizi küstürmeyelim

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Tabii ana muhalefet CDU ile CSU buna karşı çıktı.CDU’nun o dönemdeki Genel Başkanı Wolfgang Schaeuble ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Edmund Stoiber, çifte vatandaşlığa karşı imza kampanyası başlattı.“Türklere karşı nerde imza toplanıyor?” diyenler kent merkezlerinde sokaklara döküldü.5 milyondan fazla imza toplandı.Hessen’de 9 Şubat 1999’da yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerine CDU’nun başbakan adayı olarak katılan Roland Koch, bunu fırsat bilip “Uyuma evet, çifte vatandaşlığa hayır” (JA zur Integration, NEIN zur doppelten Staatsbürgerschaft) diyerek yollara düştü.Ve seçimleri Hessen’de CDU kazanıp FDP ile hükümet kurunca SPD ile Yeşiller Eyaletler Meclisi’nde (Bundesrat) çoğunluğu kaybetti.CDU/CSU ağırlıklı Eyaletler Meclisi onay vermediği için çifte vatandaşlık yattı.Ancak 18-23 yaşları arasında “tek vatandaşlıkta karar kılma” koşuluyla 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren Almanya’da dünyaya gelen göçmen kökenli çocuklara doğuştan Alman vatandaşı olma hakkı verildi.Ancak SPD ile Yeşiller’in bastırması üzerine CDU’lu Şansölye Angela Merkel döneminde 2014 yılında “tek vatandaşlıkta karar kılma” koşuluna son verilerek Almanya’da dünyaya gelen göçmen kökenlilere “süresiz çifte vatandaşlık” yoku tamamen açıldı.

MODERN ALMAN Vatandaşlık Yasası

İşte 8 Aralık 2021 tarihinde Olaf Scholz başkanlığında iktidara gelen ve SPD, Yeşiller ile FDP’den oluşan koalisyon hükümeti “Daha fazla gelişme-Özgürlük, adalet ve sürdürebilirlik” başlıklı Koalisyon Sözleşmesi’nde öngörüldüğü şekilde anne veya babası 8 yıl yerine 5 yıldır yasal olarak Almanya’da yaşayan ve Almanya’da dünyaya gelen göçmen kökenli çocuklara doğuştan Alman vatandaşı olma, gençler ve yetişkinlere de çifte vatandaşlık hakkı verilmesini içeren Modern Alman Vatandaşlık Yasası’nı hayata geçirdi.

Ve yeni yasanın uygulamasına 27 Haziran 2024 tarihi itibariyle başlandı.

Bu yasa çerçevesinde, gece-gündüz demeden, zor koşullar altında çalışarak Almanya’nın bugünkü refah düzeyine ulaşmasında önemli katkılarda bulunan ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) neslinin kendi vatandaşlıklarını da koruyarak Alman vatandaşı da olabilmeleri için Almanca testinden muaf tutulması da öngörüldü.

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da 1 milyon 548 bin 95 Türk vatandaşı yaşamaktadır.

Alman vatandaşı Türkiye kökenlilerin sayısı da 1 milyon 387 bini bulmaktadır.

Bunların kaçının “çifte vatandaş” statüsünde olduğu bilinmemektedir.

Ancak hayata geçirilen ve “çifte vatandaşlık” yolunu tamamen açan yeni Modern Alman Vatandaşlık Yasası ile birlikte hem Alman vatandaşlığına hem de Türk vatandaşlığına geçmek için başvuralar birden yoğunlaştı.

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“Mavi Kart”la yetinmek veya Türk vatandaşlığını bırakmak istemedikleri için şimdiye kadar Alman vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunmayan vatandaşlarımız, “çifte vatandaşlık” yolu açılınca Almanya’daki Vatandaşlık Dairelerinin (Bürgeramt) kapılarına dayandılar.

Tabii Alman vatandaşı olan Türkler de yeniden Türk vatadaşlığına geçebilmek için randevu alarak Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinde sıraya girdiler.

Somut veriler olmasa da “Mavi Kart” kütüğüne kayıtlı 630 bine yakın kişinin olduğundan hareket edilmektedir.

Ayrıca yalnız Alman vatandaşlığı bulunan ve Türk vatandaşlığını da almak isteyen 1 milyona yakın Türkiye kökenli insanımız vardır.

Özellikle askerlik yaşı gelmiş genç neslin kafasında bir dizi soru işareti vardır.

Almanya’da mecburi askerlik olmadığı için, 2000 yılından önce doğup da sonradan Alman vatandaşı olan ve 18-23 yaşları arasında tek vatandaşlıkta karar kılmak zorunda kaldıkları için Alman vatandaşlığına karar kılan 20 yaş üzeri Türkiye kökenli Alman vatandaşı genç insanlarımız, şu anda 217 bin 870 TL (yaklaşık 6 bin Euro) olan bedelli askerlik ücreti ödemek istemedikleri için Türk vatandaşlığına geçme konusunda epeyce çekimser davranmaktadır.

Oysa ki bu genç insanlar, kalpten Türkiye sevdalısıdırlar.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ...

Nitekim buna Almanya’da yapılan UEFA EURO 24 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmaları sırasında da tanık olduk.

Başta Almanya olmak üzere yurt dışındaki Türkler, önemli bir bölümü öğrenci olan veya daha meslek eğitimi yaptıklarından dolayı çalışmayan, yalnız Alman vatandaşlığı bulunup da Türk vatandaşlığına geçmeleri halinde bedelli askerlik ücreti ödemek zorunda kalacak olan Türkiye sevdalısı bu insanların, Türk vatandaşlığını da alarak Türkiye ile bağlarını güçlendirmek için bedelli askerlik ücretinin 6 bin Euro yerine 1000 Euro’ya düşürülmesini istemektedir.

Bu yönde atılacak bir adım, Türk hükümetinin alacağı bir karar, özellikle gençlerimizin kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesini kolaylaştıracaktır.

Ne olur Türkiye sevdalısı bu insanlarımızı küstürmeyelim!

Ne olur onları güzel Türkiye’mizden, “vatanımızdan” uzaklaştırmayalım!