Geçen yıl danışmanlara 433 milyon 500 bin euro ödendi

GEÇEN yıl 500 binden fazla insan, doğrudan veya dolaylı olarak federal hükümete danışmanlık hizmeti verdi. Bakanlıkların dışarıdan aldığı danışmanlık hizmetleri ve ödemeler, Sol Parti’nin Meclis’e sunduğu soru önergesine verilen yanıtta ortaya çıktı. Buna göre 2020 yılında danışmanlara ödenen para bir önceki yıla göre yüzde 46 oranında artış gösterdi. Hükümet, 2020 yılında danışmanlar için toplam 433 milyon 500 bin euro ödeme gerçekleştirdi.

EN FAZLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışarıdan en fazla danışmanlık hizmeti alan bakanlık ise büyük bir farkla Federal İçişleri Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanlığı geçen yıl danışmanlara 204 milyon 300 bin euro ödeme yaptı. İkinci sıradaki bakanlık ise 63 milyon 200 bin euroyla Federal Ulaştırma Bakanlığı oldu. Federal Maliye Bakanlığı da 52 milyon 700 bin euro danışmanlık hizmeti alarak üçüncü sırada yer aldı. Soru önergesince verilen yanıta göre, Federal Sağlık Bakanlığı da dış danışmanlara 41 milyon 900 bin euro ödeme yaptı. Danışmanlara en az ödeyen bakanlık ise Federal Çalışma Bakanlığı oldu. Bu bakanlık 2020’de 698 bin euro ödeme gerçekleştirdi.