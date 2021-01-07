Geçen yıl 394 bin elektrikli otomobil trafiğe çıktı
Almanya’da trafik şubesine kayıtlı elektrikli otomobil sayısı arttı. 2020 yılında 394 bin 940 bin yeni elektrikli otomobil trafiğe çıktı. Geçen yıl neredeyse yeni ruhsat çıkarılan her iki otomobilden birisi elektrikli araç oldu.
Bu rakam bir önceki yıl 303 bin olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl elektrikli otomobiller kadar da hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlar da trafiğe kaydedildi. Almanya’da trafikte bulunan elektrikli araç oranı da yükseldi. Geçen yılın verilerine göre trafikteki elektrikli araçların oranı yüzde 13.5 olarak açıklandı. Federal hükümet aldığı kararla elektrikli araç satın alanlara mali destek sunuyor. Elektrikli araç satın alanlara verilen destek, aracın büyüklüğüne ve motor gücüne göre 9 bin euroyu buluyor. Hibrit otomobillere ise 6 bin 750 euro prim ödeniyor. Hükümet, 2030 yılına kadar 7 ila 10 milyon arası elektrikli aracın trafiğe çıkmasını hedefliyor.
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