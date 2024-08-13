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Geçen sezonu doğru bilen analiz sitesi şampiyon Fenerbahçe diyor

Güncelleme Tarihi:

#Euro Club Index#Süper Lig#AVRUPADAN HABER
Geçen sezonu doğru bilen analiz sitesi şampiyon Fenerbahçe diyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 10:37

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Söz konusu site, Süper Lig'de küme düşecek takımları da oranladı.

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Süper Lig'de 2024-2025 futbol sezonu resmen başladı.

9 Ağustos tarihinde Galatasaray - Hatayspor maçıyla start alan ligde ilk haftanın heyecanı yaşanırken futbol veri sitesi Euro Club Index ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin yeni sezon tahminlerine göre Gaziantep FK, 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacak.

Küme düşen 2. takımın 34 puanla Adana Demirspor olacağı tahmin edildi. Sitenin tahminine göre yine 34 puan toplayan Göztepe, ligden düşecek 3. takım olacak. Küme düşecek son takımın ise 35 puanla Bodrum FK olacağı öngörüldü.

SİTENİN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE OLDU
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda şampiyon Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertlilerin arkasında ise; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir sıralandı.

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GEÇEN SEZONU BİLDİLER 
Dünyaca ünlü analiz sitesi geride bıraktığımız sezonun şampiyonun Galatasaray olacağını doğru tahmin etmişti.

YAPILAN TAHMİNİ PUAN DURUMU

Geçen sezonu doğru bilen analiz sitesi şampiyon Fenerbahçe diyor

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#Euro Club Index#Süper Lig#AVRUPADAN HABER

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