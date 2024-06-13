Geçen hafta özür dilemişti! İstifa etti

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OLAY Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger’in (SPD) geçen hafta perşembe günü genel kurulda Mannheim’da işlenen cinayetle ilgili konuşması sırasında yaşandı. Spranger, “Mannheim’daki korkunç ölüm doğal olarak bize şunu gösteriyor...” dediği sırada Yeşiller sıralarından “Mannheim öldü mü?” diye bir ses yükseldi. Bu sesin Yeşiller Meclis Grubu’nun ayrımcılıkla mücadele sözcüsü Tuba Bozkurt’tan geldiği belirtildi. Bozkurt’un sözleri üzerine Yeşiller sıralarında gülüşmeler yaşandı. Berlin Polis Teşkilatı’nda görevli polislerin de izleyici sıralarından takip ettiği genel kuruldaki konuşmalar ve Bozkurt’un sözleri, parlamento tutanaklarında da yer aldı. Gelen tepkiler üzerine ‘X’ hesabından yaptığı açıklamayla geçen hafta özür dileyen Tuba Bozkurt, şimdi de Meclis Başkanlığı’ndaki görevinden istifa etti.

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ÖLÜM TEHDİDİ ALIYOR

Yeşiller Meclis Grubu, genel kurulda yaşanan gelişmeler sonrası Bozkurt’un 10’dan fazla ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Eyalet Kriminal Soruşturma Dairesi de tehditlerle ilgili bilgilendirildi. Ancak tehditlerin yazılı mı yoksa sözlü mü yapıldığı konusunda bir bilgi verilmedi. Parti yönetimi yaptığı özel bir toplantıda olayı ele aldı ve ardından Bozkurt’un istifasını kamuoyuna duyurdu. Yeşiller Partisi Parlamento Grubu liderleri Bettina Jarasch ve Werner Graf, “Yoğun, dürüst ve özeleştirel bir tartışma oldu” derken bunun bir daha yaşanmayacağı konusunda fikir birliğine varıldığını söyledi. Yapılan açıklamada, “Parlamento grubu olarak bu davranışı esefle karşılıyor ve tasvip etmiyoruz. Güvenliğimiz için her gün hayatlarını ve sağlıklarını riske atan polisin arkasında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” denildi. Janosch ve Graf, Bozkurt’un özür talebini Meclis Grubu toplantısında da yinelediğini belirtirken, “Ayrıca Sayın Bozkurt, Yeşiller Meclis Grubuna ve Meclis Başkanı’na, başkanlık makamına yakışmayan davranışları nedeniyle Başkanlık Divanı’ndaki koltuğunu bırakacağını bildirmiştir. Yeşiller Meclis Grubu bunu memnuniyetle karşılamaktadır” dedi.