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Avrupa
Haber Giriş: 03.07.2020 - 22:55,Son Güncelleme:

'Geçen hafta çok içtiler!'

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'Geçen hafta çok içtiler!'
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Premier Lig'de şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, 'Onları alkışladık ama teşekkür bile etmediler' dedi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Liverpool’u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.

Liverpool’un maça ciddi çıktığını vurgulayan Guardiola, “Maça çıkarken Liverpool’u alkışladık ama inanılmaz odaklanmışlardı, teşekkür bile etmediler. Bu yüzden Avrupa’nın ve Premier Lig’in şampiyonu oldular. Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler. Biz de şampiyonu yendik” dedi.

‘BÖYLE BİR KALİTE BULMAK ZOR’
Yükselişteki genç yıldızları Foden için de görüşlerin sorulan deneyimli hoca, “Phil Foden’ı korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Genç oyuncuların ilk adımları çok önemlidir, onu her maçta oynatmadık. Böyle bir kalite bulmak zor, bunu harcama riskini alamazdık” ifadelerini kullandı.

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