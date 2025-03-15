Geceleri rahatsız edilmemek için hastalara ölüm enjekte etmiş!

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) bağlı Würselen kentinde bir klinikte hasta bakıcı olarak çalışan bir sağlık personeli hakkında, en az 9 hastayı uyuşturucu ilaç enjekte ederek ölümlerine yol açma suçlamsıyla dava açıldı. Yapılan açıklamalara göre 2020 yılından beri Würselen’deki Rhein-Maas Kliniği’nde ağır hastaların tedavi edildiği “Palyatif” bölümünde çalışan 44 yaşındaki bir erkek hasta bakıcı, geceleri rahatsız edilmek istemediği için hastalarına ölümcül uyuşturucu ilaçlar enjekte etti.

MEZARLAR AÇILDI, İNCELEME YAPILDI

Kendisinin izinde olduğu bir dönemde olayların ortaya çıkması üzerine işine son verilen kişi, polis tarafından 2024 yılı ortalarında gözaltına alınarak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aachen Savcılığı’nın devreye girmesiyle başlatılan soruşturmalar çerçevesinde yaşamını yitiren bazı hastaların mezarları açılarak cesetleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. En az 9 kişiyi öldürme ve 25 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlamsıyla hakkında dava açılan hasta bakıcıyla ilgili duruşmaların iki hafta sonra başlayacağı açıklandı.