×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Geceleri rahatsız edilmemek için hastalara ölüm enjekte etmiş!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Hasta Bakıcı#AVRUPADAN HABERLER
Geceleri rahatsız edilmemek için hastalara ölüm enjekte etmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 14:36

Almanya’da bir hasta bakıcı hakkında, en az 9 hastayı uyuşturucu ilaç enjekte ederek öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) bağlı Würselen kentinde bir klinikte hasta bakıcı olarak çalışan bir sağlık personeli hakkında, en az 9 hastayı uyuşturucu ilaç enjekte ederek ölümlerine yol açma suçlamsıyla dava açıldı. Yapılan açıklamalara göre 2020 yılından beri Würselen’deki Rhein-Maas Kliniği’nde ağır hastaların tedavi edildiği “Palyatif” bölümünde çalışan 44 yaşındaki bir erkek hasta bakıcı, geceleri rahatsız edilmek istemediği için hastalarına ölümcül uyuşturucu ilaçlar enjekte etti.

MEZARLAR AÇILDI, İNCELEME YAPILDI
Kendisinin izinde olduğu bir dönemde olayların ortaya çıkması üzerine işine son verilen kişi, polis tarafından 2024 yılı ortalarında gözaltına alınarak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aachen Savcılığı’nın devreye girmesiyle başlatılan soruşturmalar çerçevesinde yaşamını yitiren bazı hastaların mezarları açılarak cesetleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. En az 9 kişiyi öldürme ve 25 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlamsıyla hakkında dava açılan hasta bakıcıyla ilgili duruşmaların iki hafta sonra başlayacağı açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Hasta Bakıcı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!