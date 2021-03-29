‘Gecekondu’dan sosyal konutlar için imza kampanyası

ALMANYA’da artan kiralar büyük şehirlerin en büyük sorunu. Özellikle başkent Berlin’de son yıllarda en önemli yatırım aracı olarak görülen gayrimenkule ilginin artması ve yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle uygun kiraya ev bulmak imkânsız hale geldi. Berlin’de önceki yıllarda özelleştirilen çok sayıdaki sosyal konutların yeniden kamusallaştırılması için girişimler yapılıyor. Kreuzberg’de ‘gecekondu’ ismiyle konut sorununa dikkat çekmek amacıyla kurulan inisiyatif imza kampanyası başlattı. Hedef 180 bin imza toplayıp bu konuda referanduma gitmek. İnisiyatif özel sektöre satılan 240 bin sosyal konutun Berlin senatosu tarafından geri alınmasını istiyor. 2011’DE KURULDU

İmza kampanyasının merkezi ‘Gecekondu’ 2011 yılında ‘Kotti & Co’ adlı Türk-Alman kiracı oluşumu tarafından kuruldu. Kreuzberg’in merkezi sayılan Kottbusser Tor meydanına tahtadan baraka olarak bir günde kurulduğu için ‘Gecekondu’ ismi veridi. Belediye’nin de izniyle ‘Gecekondu’ o gün bugündür, kiracılara danışmanlık hizmeti veriyor. ‘Gecekondu’nun kurucularından Ahmet Tuncer, imza kampanyası kapsamında şimdiye kadar 47 bin imza topladıklarını, 180 bin imzaya ulaşınca Berlin Senatosu’na sunacaklarını söyledi. Yaklaşık dokuz senedir mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Tuncer, senatonun bu konutları tekrar geri alarak kamusallaştırması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Tuncer, “Referandumun merkezi doğal olarak ‘Gecekondu’. Bütün Berlin’deki oluşumlarla burada buluşuyoruz; burada fikirlerimizi ortaya döküyoruz, konuşuyoruz ve sunuyoruz” dedi. NEDEN KAMUSALLAŞTIRILMASI İSTENİYOR?

Berlin’de 1975’ten itibaren aralıklarla yaklaşık 360 bin sosyal konut inşa edildi. Bu konutların inşası için Berlin Eyalet Senatosu özerk şirketlere faizsiz kredi verdi. Gayrimenkul şirketleri bu kredileri 30-40 senelik vadelerle geri ödeyecek, karşılığında özellikle dar gelirli vatandaşlara konutları uygun fiyata kiralayacaktı. Fakat şirketler, kredi ödemeleri bittikten sonra, sosyal konutları satmaya veya kiraları abartılı oranda yükseltmeye başladılar. Bu süre zarfında sosyal konut olarak inşa edilmiş yaklaşık 240 bin konut özel sektöre satıldı. Kiracılar zor durumda kaldı. Yükselen kiraları ödeyemeyenler yıllardır yaşadıkları sosyal çevreden mahallelerinden, semtlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Berlin’de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da bu olumsuzluktan etkilendi.