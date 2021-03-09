Gece kulübünde 1300 kişiyle Kovid-19 deneyi

Kovid-19’un yayılmasına ilişkin gerçekleştirilen deneyin amacının, kısıtlamaların kalkacağı dönemde gece kulüplerinin kontrollü bir şekilde açılmasının mümkün olup olmayacağını görmek olduğu kaydedildi. Etkinlikte DJ olarak Sam Feldt, Lady Bee ve Sunnery James&Ryan Marciano yer aldı. Deneyde, dans pistindeki bazı kişilerin hareketleri kısıtlanırken, bazılarının ise sürekli ya da bir kereye mahsus dans sırasında maske takmaları istendi. Bir kısma ise floresan içecek verilerek en kalabalık parti alanlarında ne kadar tükürük salgılandığının gözlemlenmesi için ise şarkı söyleyip çığlık atmaları istendi.

Hükümet için çalışmayı yürüten Fieldlab şirketinden Tim Boersma deneyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmanın mekanların yeniden açılmasına yardımcı olmasını umuyoruz” dedi Ayrıca katılımcıların, 48 saat önce koronavirüs için test yaptırdığı ve negatif sonuç çıkanların etkinliğe dahil edildiği belirtildi.