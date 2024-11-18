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BAERBOCK, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki durumun dramatik olduğunu belirterek Gazze’deki insanların, özellikle de çocukların çektiği acıların kelimelerle ifade edilemeyeceğini dile getirdi. “Gazze’ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazereti olamaz” diyen Baerbock, bunu daha önce de ifade ettiğini kaydetti. İnsani yardımın uluslararası hukukta yer aldığını ve Gazze’de insanların zorla yerlerinden edilemeyeceğini açıkça belirttiklerini vurgulayan Baerbock, “Eğer şimdi Gazze konusunda Filistinlilerin var olma hakkı bazı bakanlar tarafından sorgulanıyorsa veya uluslararası hukuk sorgulanıyorsa bunun elbette Avrupa’nın pozisyonu açısından da sonuçları olur” diye konuştu.

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‘İRAN’A DAHA FAZLA YAPTIRIM YOLUNDAYIZ’

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ve Avrupa’daki barışı yok etmek istediğini savunarak bu yüzden Ukrayna’yı yoğun şekilde desteklediklerini söyledi. ABD yönetiminin, Ukrayna’ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdiği haberlerine ilişkin de Baerbock, Amerikan tarafının bu kararının fikir değişikliği olmadığını savunarak “Meşru müdafaa hakkı, bir roketin çocuk hastanesine, bir okula veya normal bir apartman blokuna düşmesini beklemek anlamına gelmez. Bu füzeleri fırlatıldığında yok ederek elbette kendinizi koruyabilirsiniz” dedi. Rus saldırılarının aynı zamanda Avrupa’nın özgürlüğüne yönelik olduğunu, bu yüzden Avrupa’nın çıkarlarını da etkilediğini ifade eden Baerbock, “Bu, bizim kendi temel güvenlik çıkarlarımızla ilgilidir. Bu bağlamda İran’a karşı daha fazla yaptırım uygulama yolundayız ve bunu Çin’in insansız hava araçları yardımı konusunda da açıkça ifade ediyoruz çünkü bunun da sonuçları olmalı” diye konuştu.

‘BUNA HAZIRLIKLIYIZ’

Toplantıda ABD’deki seçimlerin de ele alınacağına işaret eden Baerbock, Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasının gerektiğini vurguladı. Baerbock, “Biz, buna hazırlıklıyız. Bu nedenle NATO’nun Avrupa ayağını güçlendirdik. Bu nedenle AB ile NATO arasındaki işbirliğine yatırım yaptık ve bu yüzden önce Amerika’ya cevabımızın ‘Birleşik Avrupa’ olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.