×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Gazze’ye Alman askeri mi?

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Gazze#Alman Askeri
Gazze’ye Alman askeri mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 10:15

Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un “Orta Doğu’da barışın korunması için uluslararası güvenlik gücüne gerek duyulması halinde Almanya da sorumluluk üstlenecek” sözleri “Gazze’ye Alman askeri mi gönderilecek?” sorusunu gündeme getirdi.

Haberin Devamı

ABD, Orta Doğu’da barışın sağlanması için İsrail’e baskıyı artırırken, bölgede uluslararası güvenlik güçlerine gereksinim duyulması halinde Alman askerlerin görev alması da gündeme geldi. Yeşiller’in dün Berlin yakınlarındaki Potsdam’da düzenlenen kongresinde bir konuşma yapan Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman askerlerinin de Gazze’de görev alabileceği yönünde sinyaller verdi. Baerbock, “Yalnız yeniden yapılanma değil, Orta Doğu’da nihayet kalıcı barışın sağlanması için uluslararası koruma birliklerine de ihtiyaç duyulursa, bu bizim de ortak görevimizdir” dedi. Baerbock, sadece bir politikacı olarak değil, böyle vahşice bir dönemde insanlara yardım etmenin en büyük insanlık görevi olduğunun da altını çizdi.

‘GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ’
Baerbock’un bu yöndeki açıklaması bölgede kalıcı barışın sağlanması için Gazze’de görevlendirilecek uluslararası koruma gücünde Alman askerlerin de görev alması sinyali olarak nitelendirildi. Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, “Şayet Bakan Baerbock’un kafasından geçenler şekillenir ve koalisyon hükümeti de ortak bir karar alırsa, biz görüşmeye hazırız” diyerek destek sinyali verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Gazze#Alman Askeri

BAKMADAN GEÇME!