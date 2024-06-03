Gazze’ye Alman askeri mi?

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ABD, Orta Doğu’da barışın sağlanması için İsrail’e baskıyı artırırken, bölgede uluslararası güvenlik güçlerine gereksinim duyulması halinde Alman askerlerin görev alması da gündeme geldi. Yeşiller’in dün Berlin yakınlarındaki Potsdam’da düzenlenen kongresinde bir konuşma yapan Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman askerlerinin de Gazze’de görev alabileceği yönünde sinyaller verdi. Baerbock, “Yalnız yeniden yapılanma değil, Orta Doğu’da nihayet kalıcı barışın sağlanması için uluslararası koruma birliklerine de ihtiyaç duyulursa, bu bizim de ortak görevimizdir” dedi. Baerbock, sadece bir politikacı olarak değil, böyle vahşice bir dönemde insanlara yardım etmenin en büyük insanlık görevi olduğunun da altını çizdi.

‘GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ’

Baerbock’un bu yöndeki açıklaması bölgede kalıcı barışın sağlanması için Gazze’de görevlendirilecek uluslararası koruma gücünde Alman askerlerin de görev alması sinyali olarak nitelendirildi. Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, “Şayet Bakan Baerbock’un kafasından geçenler şekillenir ve koalisyon hükümeti de ortak bir karar alırsa, biz görüşmeye hazırız” diyerek destek sinyali verdi.