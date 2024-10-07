Gazze’de ölenler için kilisede dua

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TÖRENDE Gazze’de hayatını kaybedenler için dua edildi ve soykırım kurbanları anıldı. Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağlı Amsterdam Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok’un Kur’an-ı Kerim okuduğu törende katılımcılar konuşma yaptı. Dominicus Kilisesi’nin papazı ve teolog Janneke Stegmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır soykırım yaşandığına, çocuklar, kadınlar, erkekler, çok sayıda insanın öldürüldüğüne dikkati çekti. Stegmen, şunları söyledi: “Kimse bu acıyı ve öfkeyi içine atamıyor. Bu nedenle, insanların duygularını ifade edebilecekleri ve mümkün olduğunda birlikte yas tutabileceğimiz bireysel bir yere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Gazze’deki soykırımın tüm dinlerden insanları rahatsız ediyor. Bizim için konuşmacıların Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, tüm inançlardan olması çok önemliydi. Hepsi de bu konu hakkında konuştu. Tanık oldukları adaletsizliği, soykırımın bu kadar uzun süredir devam ediyor olmasını ve bunun insanlar için ne anlama geldiğini anlattılar.”