Gazze’de kalıcı barış sağlanmalı, Ukrayna savaşı durmalı

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KÖLN Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, burada yaptığı konuşmada iş dünyasında başarıyla adından söz ettiren MÜSİAD’ın aynı zamanda insani yardımlara ve toplumsal faydaya yönelik çalışmalarda da bulunduğunu ifade etti. Türk toplumunun Almanya’da 63 yılda büyük bir yol katettiğini, ilk neslin büyük fedakârlıklarla çalışarak bugünlere ulaşmanın temelini attığını belirten Başkonsolos Kantem Al, şunları söyledi: “Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti hem nüfus hem de ekonomik açıdan Almanya’nın en güçlü bölgelerinden biri. Türk iş dünyasının burada etkin rol alması, potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmemiz açısından kritik öneme sahip. İş dünyamızın güçlenmesi sadece ekonomik olarak değil, toplumsal açıdan da bizleri daha güçlü kılacaktır. Gençlerimizin büyük bir potansiyeli var ancak özgüven eksiklikleri de dikkati çekiyor. Onlara cesaret vermek, kendilerine inanmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. İş dünyası, bu noktada gençlerimize rol model olmalı, daha görünür hale gelmelidir.”

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‘GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ’

“Ayrıca, gençlerimizin önünü açacak fırsatlar sunmamız gerekiyor. Eğitim ve istihdam, bu anlamda en önemli meselelerdir. İş dünyamızın, gençlerimize staj ve meslek eğitimi fırsatları sunması büyük bir fark yaratacaktır. Ancak bu sadece Türk şirketlerinin omuzlarında olmamalı. Alman dostlarımızın, kurum ve kuruluşlarının da kapılarını çalacağız. Onları ikna etmek için siz değerli iş insanlarımızın gücüne ve bağlantılarına ihtiyacımız var. Bu çerçevede, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları ile Zanaatkârlar Odaları gibi kurumlarda daha fazla Türk iş insanımızın yer alması büyük önem taşıyor.”

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BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

MÜSİAD NRV Başkanı Yunus Aslan da şunları söyledi: “Ramazan ayı, sadece ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz bir zaman dilimi olmanın ötesinde, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir aydır. Bu ayın manevi atmosferinde, barışın ve adaletin tüm dünyada hâkim olması en büyük temennimizdir. Savaşların, zulmün ve adaletsizliklerin son bulduğu, insanlığın kardeşlik içinde yaşayabildiği bir dünya hepimizin ortak özlemidir. Barış, sadece çatışmaların sona ermesi değil, aynı zamanda sevgi, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın toplumların temel değerleri haline gelmesidir. Bu vesileyle, başta Gazze ve Ukrayna olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde büyük acılar yaşayan masum insanların sıkıntılarının bir an önce sona ermesini diliyorum. Sivillerin zarar gördüğü her olay, insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Dualarımız, savaşın ve çatışmaların yerini barış ve huzurun aldığı bir dünya içindir. Ramazan ayının bereketiyle birlikte, bu kutsal zaman diliminin, adaletin, merhametin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”

MÜSİAD’ın Avrupa’da 26, Almanya’da ise 11 irtibat noktasıyla toplamda 81 ülke ve 174 farklı destinasyonda hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Aslan, ilk yurt dışı şubesini ise 1993 yılında Almanya’nın Köln şehrinde açtığını söyledi.