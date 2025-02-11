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Gazze’de ‘gerçek barış perspektifi’ için çalışılmalı

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#ALMANYA#Gazze#ANNALENA BAERBOCK
Gazze’de ‘gerçek barış perspektifi’ için çalışılmalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 18:22

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve ABD’den, Gazze’de ‘gerçek barış perspektifine’ girilmesi için azami çaba göstermelerini istedi.

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Baerbock, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Gazze’deki sivil halk da en kötüsünü yaşadı. Gıda, ilaç ve yeniden inşa artık önemli şeylerdir. Bunun için de ateşkese ihtiyaç var. Uluslararası hukuk nettir: Gazze’den hiçbir sürgün edilme olmamalı” ifadesini kullandı. Annalena Baerbock, ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve Hamas’ın anlaşmayı riske ettiğini savunarak, “İsrail hükümeti ve ABD ateşkesin ikinci aşamasına ve gerçek bir barış perspektifine girmemiz için her şeyi yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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#ALMANYA#Gazze#ANNALENA BAERBOCK

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