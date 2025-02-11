Gazze’de ‘gerçek barış perspektifi’ için çalışılmalı

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Baerbock, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Gazze’deki sivil halk da en kötüsünü yaşadı. Gıda, ilaç ve yeniden inşa artık önemli şeylerdir. Bunun için de ateşkese ihtiyaç var. Uluslararası hukuk nettir: Gazze’den hiçbir sürgün edilme olmamalı” ifadesini kullandı. Annalena Baerbock, ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve Hamas’ın anlaşmayı riske ettiğini savunarak, “İsrail hükümeti ve ABD ateşkesin ikinci aşamasına ve gerçek bir barış perspektifine girmemiz için her şeyi yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.