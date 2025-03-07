Gazze planına Almanya’dan destek

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de yaptığı açıklamada, “Arap Birliği tarafından Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için sunulan planı memnuniyetle karşılıyoruz. Plan, üzerine inşa edilebilecek pek çok iyi unsur içermektedir. Bu plan üzerinde yapıcı tartışmalar şimdi başlamalıdır” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer da söz konusu planın Arap ülkelerinden gelen önemli bir sinyal olduğunu belirterek, “Plan, Gazze Şeridi’ndeki siyasi ve güvenlikle ilgili soruların sürdürülebilir barış için bir temel oluşturacak şekilde yanıtlanmasına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu. Fischer ayrıca bir soru üzerine zorla yerinden etme gibi uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.