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Gazze planına Almanya’dan destek

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#ALMANYA#Gazze#AVRUPADAN HABERLER
Gazze planına Almanya’dan destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 16:38

Alman hükümeti, Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de yaptığı açıklamada, “Arap Birliği tarafından Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için sunulan planı memnuniyetle karşılıyoruz. Plan, üzerine inşa edilebilecek pek çok iyi unsur içermektedir. Bu plan üzerinde yapıcı tartışmalar şimdi başlamalıdır” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer da söz konusu planın Arap ülkelerinden gelen önemli bir sinyal olduğunu belirterek, “Plan, Gazze Şeridi’ndeki siyasi ve güvenlikle ilgili soruların sürdürülebilir barış için bir temel oluşturacak şekilde yanıtlanmasına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu. Fischer ayrıca bir soru üzerine zorla yerinden etme gibi uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

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#ALMANYA#Gazze#AVRUPADAN HABERLER

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