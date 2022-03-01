Gazprom’un desteklediği vakıf feshedilecek

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Önceki dönemlerde doğal gaz boru hattına verdiği destek nedeniyle eleştirilen Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig, vakfın hukuk kuralları çerçevesinde en kısa zamanda kapanması için işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Schwesig, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vakıf yönetim kurulundan çalışmalarına ara verilmesini ve yasal imkânlar dahilinde vakfın feshine başlanmasını talep ettim” diye yazdı. Schwesig, ayrıca Kuzey Akımı 2 tarafından sağlanan vakıf fonlarının insani amaçlarla kullanılmasının yasal olarak mümkün olup olmadığının da araştırılacağını kaydetti.

Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig

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SPD’li politikacı, Kuzey Akımı 2 projesinin bir an önce tamamlanarak hizmete açılması için çaba sarf etmişti. Kurulan vakıf, Gazprom şirketi tarafından finanse ediliyordu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Schwesig, gelişmelerin can yakıcı olduğunu ifade etti. Schwesig, Rusya veya Putin’i anlamaya çalışan biri olarak lanse edilmesine de tepki gösterdi. Schwesig bunun saçma olduğunu kaydederken, “Şunu açıkça belirtmek isterim ki, Başkan Putin’le asla görüşmedim ve hiçbir zaman Ukrayna’daki tutumlarını desteklemedim” dedi.