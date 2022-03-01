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Gazprom’un desteklediği vakıf feshedilecek

#Kuzey Akımı 2#Manuela Schwesig#AVRUPADAN HABERLER
Gazprom’un desteklediği vakıf feshedilecek

Rusya’dan gelecek doğal gazı Almanya’ya taşıyacak olan ‘Kuzey Akımı 2’ doğal gaz boru hattı kapsamında kurulan ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde faaliyet gösteren ‘İklim ve Çevre Koruma Vakfı’nın kapanması için girişim başlatıldı.

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Önceki dönemlerde doğal gaz boru hattına verdiği destek nedeniyle eleştirilen Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig, vakfın hukuk kuralları çerçevesinde en kısa zamanda kapanması için işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Schwesig, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vakıf yönetim kurulundan çalışmalarına ara verilmesini ve yasal imkânlar dahilinde vakfın feshine başlanmasını talep ettim” diye yazdı. Schwesig, ayrıca Kuzey Akımı 2 tarafından sağlanan vakıf fonlarının insani amaçlarla kullanılmasının yasal olarak mümkün olup olmadığının da araştırılacağını kaydetti.

Gazprom’un desteklediği vakıf feshedilecek

Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig

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SPD’li politikacı, Kuzey Akımı 2 projesinin bir an önce tamamlanarak hizmete açılması için çaba sarf etmişti. Kurulan vakıf, Gazprom şirketi tarafından finanse ediliyordu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Schwesig, gelişmelerin can yakıcı olduğunu ifade etti. Schwesig, Rusya veya Putin’i anlamaya çalışan biri olarak lanse edilmesine de tepki gösterdi. Schwesig bunun saçma olduğunu kaydederken, “Şunu açıkça belirtmek isterim ki, Başkan Putin’le asla görüşmedim ve hiçbir zaman Ukrayna’daki tutumlarını desteklemedim” dedi.

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#Kuzey Akımı 2#Manuela Schwesig#AVRUPADAN HABERLER

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