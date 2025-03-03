×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Gazprom’dan gözdağı: ‘Avrupa gelecek kış...’

Güncelleme Tarihi:

#Gazprom#AVRUPA#RUSYA
Gazprom’dan gözdağı: ‘Avrupa gelecek kış...’
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 22:26

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’nın, güvenilir doğal gaz tedarikçilerinin azaldığını ve gelecek kış sezonunda yer altı depolama tesislerini doldurmakta zorluk yaşayacağını öne sürdü.

Haberin Devamı

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu depolarda, 28 Şubat itibarıyla 39.2 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi. Açıklamada, Avrupa’daki tüketimin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yüksek düzeyde gerçekleştiği vurgulandı. Avrupa’nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağının vurgulandığı açıklamada, “Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yıl yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022’ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40’a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021’de 201.7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazprom#AVRUPA#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!