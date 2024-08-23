Gaziantep’ten Almanya’ya Umuda yolculuk: Tehditlerin gölgesinde yaşam mücadelesi

AİLE reisi İshak Yamaç (42), yaşadıkları trajediyi şu sözlerle anlattı: “Gaziantep’te 11 kardeşimle birlikte yaşıyorduk. Kardeşim Gökhan (20), Urfalı Mahmut Çiçek’in ailesinden Özlem’i (19) kaçırınca, Çiçek ailesi bize baskı yaparak, 16 yaşındaki kızım Dilan’ı, 35 yaşındaki oğulları Ali Çiçek’e vermemizi istedi. Kızımın eğitimi devam ettiği için bu teklifi reddettim, ancak sonrasında tehditler başladı. Yaşanan kavgalar sırasında vücudumun farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralandım. Hastaneden darp raporu aldım ve şikâyette bulundum, fakat şikâyetlerim sonuçsuz kaldı. Ailemin güvenliğini sağlamak amacıyla Almanya’ya iltica etmeye karar verdim.”HUZUR ARAYIŞI ALMANYA’DA ZORLAŞTIYamaç ailesi
, 15 Ekim 2023 tarihinde Almanya’ya yasa dışı yollarla giriş yaptı. Nürnberg yakınlarındaki bir kasabada, küçük bir odada yaşam mücadelesi veriyorlar. İshak Yamaç, Almanya’daki zor yaşam koşullarını şu sözlerle dile getirdi: “Suriyelilere ve Ukraynalılara tanınan imkânların bize tanınmadığını görünce hayal kırıklığına uğradım. 16 yaşındaki kızım, yaşadığımız zor şartlar nedeniyle depresyona girdi ve bir süre kız yurdunda kalmak zorunda kaldı. Ancak bizden ayrı kalmaya dayanamayarak geri döndü. Hepimiz aynı odada, belirsizlik içinde yaşıyoruz.”GELECEK KAYGISI
Yamaç ailesi, Almanya’da iltica başvurularının kabul edilmesini umutla bekliyor. Ancak belirsizlik ve zorlu yaşam koşulları, aileyi büyük bir stres altında tutuyor. İshak Yamaç, çocuklarının isteklerini karşılayamamanın üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Oğlumun saçını kestirecek para bulamıyoruz, kızımın kendine ait bir odası bile yok. Bu durum hepimizi derinden etkiliyor.” Almanya’da güvenli bir gelecek umuduyla yaşayan Yamaç ailesi, zor günleri geride bırakıp huzurlu bir yaşam kurmayı hedefliyor. Ancak, her yeni gün yeni bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor.