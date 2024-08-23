Gaziantep’ten Almanya’ya Umuda yolculuk: Tehditlerin gölgesinde yaşam mücadelesi

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AİLE reisi İshak Yamaç (42), yaşadıkları trajediyi şu sözlerle anlattı: “Gaziantep’te 11 kardeşimle birlikte yaşıyorduk. Kardeşim Gökhan (20), Urfalı Mahmut Çiçek’in ailesinden Özlem’i (19) kaçırınca, Çiçek ailesi bize baskı yaparak, 16 yaşındaki kızım Dilan’ı, 35 yaşındaki oğulları Ali Çiçek’e vermemizi istedi. Kızımın eğitimi devam ettiği için bu teklifi reddettim, ancak sonrasında tehditler başladı. Yaşanan kavgalar sırasında vücudumun farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralandım. Hastaneden darp raporu aldım ve şikâyette bulundum, fakat şikâyetlerim sonuçsuz kaldı. Ailemin güvenliğini sağlamak amacıyla Almanya’ya iltica etmeye karar verdim.”

