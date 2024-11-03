Gaziantepliler 16 Kasım’da Frankfurt’ta buluşuyor

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FRANKFURT Gaziantep Dernek Başkanı Ökkeş Toy, “Dayanışma inceliktir. Gelin, 16 Kasım 2024 tarihinde 17’ncisi düzenlenecek olan Frankfurt- Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi’nde buluşalım. Hemşerilerimizi, Gaziantep dostlarını ve tüm güzel insanları aramızda olmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki, birlikten güç doğar. Avrupa’da yaşayan hemşerilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Ökkeş toy

Türk ve Alman siyasetçilerin de onur konuğu olacağı geceye, Almanya’ya komşu olan ülkelerden Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İtalya’daki Gazianteplilerin de katılması bekleniyor. Gaziantep’in sevilen ve vazgeçilemez sanatçısı Mustafa Uğur, Faruk Lök ve Nurseli ile musiki üstatlarının renklendireceği gecede Gaziantep tanıtım filmi gösterimi, Gaziantep tarihi ve kültürü hakkında bilgi standı, Gaziantep el sanatları sergisi, Gaziantep tarihi fotoğraf gösterisi, hat sanatı, Gaziantep yemekleri ve baklavası yer alacak.