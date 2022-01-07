Gaziantepli iş insanından örnek girişim

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ERMEÇ, Gaziantep’e 40 kilometre uzaklıktaki Evri köyünde kadınların doğal ortamda ürettiği salça, sos çeşitleri, baharat, turşu, sumak, nar ekşisi, biber ve kurutulmuş gıdalardan oluşan doğal gıda ürünlerini ‘Evri’ markası ile Birleşik Krallık ülkelerine taşımış. Ermeç başlattığı girişimi, “Doğal gıda tüketiminin yanı sıra bir diğer amacımız doğal ortamlarda hazırlanmış olan gıda ürünlerini raf ve aracı maliyetleri olmadan doğrudan tüketicinin mutfağına ulaştırmak. Üretimin hiçbir safhasında fabrikasyon yok. Tamamı doğal ürünler olduğu için kısıtlı sayıda oluyor” dedi. Ermeç, doğal gıda ürünlerini firmanın Hornsey bölgesindeki merkezinden doğrudan temin edebileceklerini söyledi.

Bu projeyle kadınların emeklerini değerlendirmenin yanı sıra Türkiye’nin ihracatına katkı sağladıklarını belirten Ermeç, Londra dışından gelen talepleri ise kargo ulaştırdıklarını kaydetti. Ermeç’in, bir diğer global girişimi ise ‘turkiyedeal.com’ projesi. Ermeç’in, ‘Türkiye’nin Amazon’u’ diye tanımladığı proje sayesinde tüketiciler, Türkiye’nin seçkin ve kaliteli ürünlerine iç piyasa fiyatıyla ulaşma imkânına sahip olacak. Altyapı çalışmaları bitme aşamasında olan ‘turkiyedeal.com’ hayata geçirildiğinde, tüketiciler, mobilyadan ev tekstiline kadar birçok ürünü internet üzerinden satın alacak, teslimatı ve kurulumu ise İngiltere’deki evine yapılacak.‘ABS Transport’ markası olarak taşımacılıkta, İngiltere’deki Türk toplumunun yüzde 80’ine ulaştıklarına dikkati çeken Ermeç, “Hem doğduğumuz topraklarda hem de doyduğumuz topraklarda yaşayan insanlara hizmet vererek markalaşmaya da önemli katkımız olacağına inanıyoruz. Her şey para kazanma odaklı olursa, konjonktür insanı olursunuz ve değişim olduğunda siz de yok olursunuz. Oysa biz bu girişimlerin kuşaklar boyu devam etmesini istiyoruz. Yatırım alt yapımızı buna göre hazırlıyoruz” dedi.