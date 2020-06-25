Gazeteciye suç duyurusundan vazgeçti

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de yayımlanan taz gazetesi yazarı hakkında köşe yazısında polise çöplük işini layık gören yazısından dolayı suç duyurusundan vazgeçtiğini açıkladı. Seehofer’ın gazeteciye suç duyurusunda bulunacağı açıklaması kamuoyunda ‘Basın özgürlüğüne müdahale’ olarak çok yoğun tepki çekmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı suç duyurusunun bakanlık tarafından gözden geçirileceğini belirtti. İçişleri Bakanı Seehofer şimdi suç duyurusundan vazgeçtiğini açıkladı ve taz gazetesi yayın yönetmenini bakanlığa çağırıp köşe yazısının etkilerini görüşeceğini söyledi. BASIN KONSEYİ’NE HAVALE

İçişleri Bakanı Seehofer ayrıca ‘Etik düzeyin, gazeteci sorumluluğu ve basın imajının korunmasından yana olan’ Alman Basın Konseyi’ne başvuracağını belirtti ve “Benim gözümde basın yasasının ağır bir ihlali olan bu makaleye karşı açık tavır almasını isteyeceğim” dedi. İçişleri Bakanı Seehofer, hafta sonu Stuttgart kentinde yaşanan taşkınlıklarla polise çöplük işi kıyaslaması arasında bağlantı kurmuş, “Sözler eyleme dönüşüyor” demişti.