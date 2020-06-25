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Hürriyet
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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 25.06.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Gazeteciye suç duyurusundan vazgeçti

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Gazeteciye suç duyurusundan vazgeçti
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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, köşe yazısında polise çöplük işini layık gören taz gazetesi yazarına suç duyurusundan vazgeçti. Ancak Alman Basın Konseyi’nden yazıya karşı açık tavır almasını talep edecek.

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de yayımlanan taz gazetesi yazarı hakkında köşe yazısında polise çöplük işini layık gören yazısından dolayı suç duyurusundan vazgeçtiğini açıkladı. Seehofer’ın gazeteciye suç duyurusunda bulunacağı açıklaması kamuoyunda ‘Basın özgürlüğüne müdahale’ olarak çok yoğun tepki çekmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı suç duyurusunun bakanlık tarafından gözden geçirileceğini belirtti. İçişleri Bakanı Seehofer şimdi suç duyurusundan vazgeçtiğini açıkladı ve taz gazetesi yayın yönetmenini bakanlığa çağırıp köşe yazısının etkilerini görüşeceğini söyledi.

Gazeteciye suç duyurusundan vazgeçti
BASIN KONSEYİ’NE HAVALE
İçişleri Bakanı Seehofer ayrıca ‘Etik düzeyin, gazeteci sorumluluğu ve basın imajının korunmasından yana olan’ Alman Basın Konseyi’ne başvuracağını belirtti ve “Benim gözümde basın yasasının ağır bir ihlali olan bu makaleye karşı açık tavır almasını isteyeceğim” dedi. İçişleri Bakanı Seehofer, hafta sonu Stuttgart kentinde yaşanan taşkınlıklarla polise çöplük işi kıyaslaması arasında bağlantı kurmuş, “Sözler eyleme dönüşüyor” demişti.

 

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