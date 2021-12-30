Gazetecilikte ideolojileşme artıyor!

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DIE Zeit gazetesine konuşan Kleber, araştırma yapılmadan gazetecilerin konuyla ilgili hüküm verdiğini ve bunun da kendisini şok ettiğini söyledi. Ünlü spiker, devlet destekli kamu medyasında yayınlanan yorumların bile genellikle daha fazla taraflı olduğu eleştirisinde bulundu. ‘İdeoloji gazeteciliği zehirler’ diyen Kleber, emekli oluncaya kadar 20 yıl boyunca 3 binden fazla haber ve çeşitli haber programları sundu. Kleber, 2003 yılında ana haber programının ana spikeri olarak görev yaptı. Kleber’in yerine ise Christian Sievers geçti.