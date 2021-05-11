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Avrupa
MÜNİH
Haber Giriş: 11.05.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Gazeteci Ufuk Erenoğlu vefat etti

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Gazeteci Ufuk Erenoğlu vefat etti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Almanya’da Hürriyet gazetesi ve Demirören Haber Ajansı’nın eski muhabirlerinden Ufuk Erenoğlu vefat etti.

HENÜZ 59 yaşında olan Erenoğlu’nun ölümü dostları arasında derin üzüntü yarattı. 90’lı yıllardan itibaren Hürriyet Münih bürosunda özellikle spor haberleriyle tanınan Erenoğlu, özel röportajlara imza atmıştı. Tedavi gördüğü klinikte vefat eden Erenoğlu’nun Münih’te toprağa verileceği belirtildi.
İzmir doğumlu olan Ufuk Erenoğlu, üç çocuk babasıydı.

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