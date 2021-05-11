Gazeteci Ufuk Erenoğlu vefat etti

HENÜZ 59 yaşında olan Erenoğlu’nun ölümü dostları arasında derin üzüntü yarattı. 90’lı yıllardan itibaren Hürriyet Münih bürosunda özellikle spor haberleriyle tanınan Erenoğlu, özel röportajlara imza atmıştı. Tedavi gördüğü klinikte vefat eden Erenoğlu’nun Münih’te toprağa verileceği belirtildi.

İzmir doğumlu olan Ufuk Erenoğlu, üç çocuk babasıydı.