Gazeteci Canbolat anıldı

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Canbolat’ın eşi ve kızının, Langen, Frankfurt ve çevresinden siyaset, kültür, yayın dünyasının temsilcilerinin ve sivil toplum liderlerinin katıldığı anma töreni, uzun yıllardır bizzat çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediği, son olarak da kendi cenaze törenine sahne olan Yeni Kültür Merkezi’nde (Neue Stadthalle Langen) gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmalarda, hem gazeteci olarak yazdıklarıyla, yayınlarıyla hem de kültürel, sanatsal, politik ve sosyal çalışmalarıyla Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere, çok sevdiği iki memleketi Tarsus ve Langen’daki kültürel ve sosyal gelişmelere, çok kültürlü, demokratik yaşama çok önemli katkılarda bulunan Canbolat’ın örnek ve çalışkan kişiliğiyle geride büyük bir boşluk bıraktığı vurgulandı.

Canbolat, geçen Frankfurt’taki geleneksel karnaval yürüyüşüne, başta Nasrettin Hoca olmak üzere Türk kültürüne özgü çeşitli sembollerle 30 yıldır yayınladığı gazetesi toplum ve intenet televizyon kanalı Toplum24 TV adına, bir grup gönüllüyle birlikte katıldıktan sonra ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti (11 Şubat 2024).

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ŞİİRLERİ OKUNDU

Çalışkanlığı dolayısıyla bir dönem Türkiye televizyonlarının sevilen çocuk kahramanlarından ‘Atom Karıncaya’ benzetilen ve eşinin sözleriyle “Beyninde gerçekleştirmeyi hedeflediği bin fikirle” bu dünyadan göçen Canbolat için düzenlenen anma töreninde şimdiye kadar gerçekleştirdiği yüzlerce etkinlikte birlikte olduğu, iş birliği yaptığı politikacılar, sanatçılar, sivil toplum önderleri konuştu, bizzat gelemeyenlerin mesajları okundu. Ürünlerinden, yayınlarından, düzenlediği etkinliklerden örnekler ekrana yansıtıldı, kaleme aldığı şiirleri okundu. Onu anmak için icra edilen şarkılar arasında sözü ve bestesi ona ait bir parça (Nadire Abla) da yer alıyordu. Ayrıca Hıristiyanlığın kurucularından Tarsuslu Aziz Pavlus’un yaşamından esinlenerek yazdığı ve yönettiği müzikli tiyatro oyunundan (Ben Tarsus) bir bölüm gösterildi.

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Langen Belediye Başkanı Prof. Dr. Jan Werner, Langen Belediyesi Kent Gelişimi, Ekonomi, Kültür ve Spor Dairesi Müdürü Joachim Kolbe, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) Başkanı Yücel Tuna, Hessen Kardeş Şehirler Projesi Sorumlusu Bernd Klotz, Langen Türk Alman Dostluk Derneği Başkanı Rüstem Özdemir, yazar ve kabaretist Şinasi Dikmen, müzisyen Ethem Emre Tamer, Toplum24 TV projesinde birlikte çalıştığı arkadaşlarından Turgay Çevikoğulları, Stuttgart Halk Oyunları Topluluğu adına Aykut Dalgıç konuşmalarıyla, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Hessen Başbakanı Volker Boiffier, Tiyatro Sanatçısı Ayşe Emel Mesci, Tarsus eski Belediye Başkanı, milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye’nin Frankfurt eski Başkonsolosu Erdem Tunçer mesajlarıyla Canbolat’ı çeşitli yönleriyle anlattılar. Keman sanatçısı Emre Tamer, Rüsselsheim Barışevi’nden Fatma ve Metin Yıldız, anma etkinliğine müzikleriyle zenginlik kattılar. Stuttgart’tan kadın folklorcular, Almanya’da tam 25 kez Halk Oyunları Yarışmaları düzenleyen Canbolat’ı Tarsus yöresinden halk oyunlarıyla andılar.Tarsus’ta 1957 yılında dünyaya gelen Canbolat, gazeteciliğe de Türkiye’de Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde başladı. Türkiye’de işletme dalındaki yüksek öğreniminden sonra, 1980 yılında Almanya’ya gelen Canbolat, 1982 yılından itibaren yeniden gazeteci olarak çalışmaya başladı ve son nefesini verene kadar gazetecilik yaptı. Canbolat, önce Güneş, Günaydın ve Milliyet gazetelerini Avrupa’da yayınlayan ekiplerde yer aldı, yöneticilik yaptı. Bu arada TRT ve WDR‘nin (Köln Radyosu) muhabirliğini üstlendi. 1993 yılında, 30 yıl boyunca başyazarı ve genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü ‘Toplum’ gazetesini kurdu. Son dönemlerde ‘YouTube’ üzerinden yayın yapan haber ve kültür kanalı ‘Toplum24 TV’ ve ‘www.toplum24.de’ ile internet yayıncılığına ağırlık verdi. Araştırmalarını, şiir ve öykülerini içeren kitaplar yayınladı.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Uzun yıllardır yaşadığı Langen ile memleketi Tarsus ve Frankfurt ile Eskişehir arasındaki ‘kardeş şehir’ süreçlerinin mimarları arasında yer aldı. Canbolat, Türkiye’nin kültürel ve sanatsal zenginliklerinin Almanya’da tanıtımı için de çok sayıda etkinliğe imzasını attı. 25 kez düzenlediği ‘Türk Halk Dansları Festivali’ de bunlardan biri. Canbolat, memleketi Tarsus’u, bu kentten çıkan ve Hıristiyanlığın kurucuları arasında yer alan tarihi kişilik Aziz Pavlus’u konu alan kitap yazdı (Ben, Tarsuslu Pavlus), tiyatro oyunu yazıp-yönetti (Ben Tarsus). Vatikan’da Papa Benedictus’la bir araya gelerek, çeşitli dillerde yayınlanan kitabını bizzat verip, Tarsus’a davet etti. Almanya ve Türkiye’de kültür, sanat, siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına ilişkin haberleri, analizleri, röportajlarıyla, güzel ve özenli Türkçesi’yle, evrensel gazetecilik ilkelerine bağlılığıyla Avrupa’daki Türkçe medya tarihine damgasını vurdu.

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‘ATOM KARINCA CANPOLAT’

Canbolat tüm aktif gazetecilik çalışmalarının, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra bir de yaşamını sürdürdüğü Langen’da göçmenlerin eşit haklar mücadelesine, farklı kültürler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak üzere Yabancılar Meclisi Başkanlığı’nı da üstlenmişti. El attığı her alanda çalışkanlığı, girişkenliği ve üretkenliği nedeniyle Türkiye televizyonlarının sevilen çocuk kahramanlarından ‘Atom Karınca’ lakabıyla anılan Canbolat, tam bir yıl önce hem kültür elçisi hem de gazeteci olarak katıldığı karnaval etkinliklerinin ardından yaşamını yitirdi.