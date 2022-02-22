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HABERLERAvrupa Haberleri

Gayrimenkuldeki artışa bir kez daha dikkat çekildi!

#Alman Merkez Bankası (Bundesbank)#Gayrimenkul Artış#AVRUPADAN HABERLER
Gayrimenkuldeki artışa bir kez daha dikkat çekildi

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), aylık raporunda yine gayrimenkul sektöründeki fiyat artışına dikkat çekti. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da gayrimenkul fiyatlarında değerinin üzerinde bir artış yaşandığı kaydedildi.

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GÜNCEL tahmini fiyat artışını da göz önünde bulundurarak gayrimenkul analizi yapan merkez bankası uzmanları, 2021 yılında konutların yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen bir oranda normal değerinin üzerinde fiyatlandırıldığını belirtti. 2020 yılında ise değerinin üzerindeki fiyatlandırma en çok yüzde 30 civarında tespit edilmişti. Uzmanlar, değerlendirme yaparken, konutun bulunduğu sosyo ekonomik çevre faktörlerini de göz önüne aldı.

AŞIRI FİYATLANDIRMAYA DİKKAT
Alman Merkez Bankası uzun zamandan beri Almanya ve bazı Avrupa ülkelerindeki gayrimenkullerde artan aşırı fiyatlandırmaya dikkat çekiyor. Uzmanlar, Almanya’nın fiyat artışına karşı daha fazla tedbir alması gerektiğini belirtiyor. AB Risk Konseyi de, gayrimenkul finansmanında kredi tutarının mülk değerine oranı için bir üst sınır getirilmesini tavsiye ediyor. Almanya’da mali düzenleyici ve denetleme kurumu Bafin, bankalar için daha katı kurallar getirmişti. Buna göre Almanya’daki finans kurumları, emlak piyasasında olası aksiliklere karşı önlem olarak önümüzdeki on iki ay içinde ek bir sermaye havuzu oluşturmak zorunda . 1 Nisan’dan itibaren ise, özellikle konut amaçlı gayrimenkul kredilerini koruyan ek bir garanti uygulamaya konacak.

 

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