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Gayrimenkulde artış durmuyor

#Almanya#Emlak Fiyatları#Gayrimenkul
Gayrimenkulde artış durmuyor

Almanya’da geçen yılın son çeyreğinde emlak fiyatlarında rekor düzeyde artış gerçekleşti. Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre 2021 yılı ekim-aralık döneminde konut fiyatları yüzde 12.2 oranında arttı. 2021’in tüm yıl ortalaması değerlendirildiğinde ise konut fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında arttığı belirtildi. 2020 yılında konut fiyatlarındaki artış ise bir önceki yıla göre yüzde 7.8 olarak tespit edilmişti.

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EMLAK piyasasında en çok müstakil evlerin fiyatları arttı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde müstakil evlerin fiyatları yüzde 15.9 oranında artış gösterdi. Daire fiyatlarındaki artış ise yüzde 13.2 oldu. Ortalamanın üzerinde artış olan şehirler ise Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) uzun süredir emlak piyasasındaki artışın tehlikelerine dikkati çekiyor. Bundesbank’ın son raporunda gayrimenkul fiyatlarının değerinin üzerinde satıldığı belirtilmişti. Bankanın raporunda, 2021 yılında sosyo-demografik ve ekonomik faktörler göz önüne alındığında gayrimenkullerin yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değerinin üzerinde fiyatlandırıldığı vurgulandı.

 

 

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#Almanya#Emlak Fiyatları#Gayrimenkul

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