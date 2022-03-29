Gayrimenkulde artış durmuyor

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EMLAK piyasasında en çok müstakil evlerin fiyatları arttı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde müstakil evlerin fiyatları yüzde 15.9 oranında artış gösterdi. Daire fiyatlarındaki artış ise yüzde 13.2 oldu. Ortalamanın üzerinde artış olan şehirler ise Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) uzun süredir emlak piyasasındaki artışın tehlikelerine dikkati çekiyor. Bundesbank’ın son raporunda gayrimenkul fiyatlarının değerinin üzerinde satıldığı belirtilmişti. Bankanın raporunda, 2021 yılında sosyo-demografik ve ekonomik faktörler göz önüne alındığında gayrimenkullerin yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değerinin üzerinde fiyatlandırıldığı vurgulandı.