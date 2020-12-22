Gayrimenkul alacaklara müjde... Komisyonun yüzde 50’si...

ALMANYA’da emlakçılar gayrimenkulün satış fiyatının yüzde 7’si oranında alıcıdan komisyon alıyor. Buna göre 400 bin euro değerinde bir ev satın alan alıcı, yarından itibaren emlakçıya 28 bin euro yerine en fazla 14 bin euro komisyon ücreti ödeyecek. Özellikle son dönemlerde ev fiyatlarının hızla arttığı Berlin, Hamburg, Hessen, Bremen ve Brandenburg eyaletlerinde gayrimenkul satışlarında emlakçı ücretinin tamamını şimdiye kadar sadece alıcı ödüyordu. Diğer eyaletler de ise komisyon ücreti alıcı ve satıcı tarafından paylaşılıyordu. TALEP EDEN ÖDESİN

Diğer ülkelerle kıyasladığında gayrimenkul satış komisyon ücretleri Almanya’da oldukça yüksek. Satış fiyatının yüzde 7’sini komisyon ücreti olarak emlakçılar alıyor. İsviçre, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde bu oran yüzde 2. Almanya’da komisyon ücretlerinin yasal düzenlemeyle düşürülüp düşürülmeyeceği ise şimdilik belli değil. Bu konuda tartışmalar sürüyor. SPD, emlakçı ücretinin hem düşürülmesini hem de emlakçıya kim talepte bulunduysa ücreti de onun ödemesini uygun buluyor. SPD, 2016 yılında kiralık ev ve iş yeri için emlakçılara ödenecek ücreti düzenleyen yasanın satışlarda da uygulanmasından yana. Beş yıldır yürürlükte olan yasaya göre, kim emlakçıdan kiralık gayrimenkul talebinde bulunduysa ücretin tamamını da o ödüyor.