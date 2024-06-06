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‘Gayri Resmi Hürrem’ Londra’ya geliyor

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#Londra#Gayri Resmi Hürrem#AVRUPADAN HABERLER
‘Gayri Resmi Hürrem’ Londra’ya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 12:00

Oyun ve öykü yazarı Özen Yula’nın çok beğenilen oyunu ‘Gayri Resmi Hürrem’ bu kez Londra’da sanatseverlerle buluşuyor.

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ASMALI Sahne London ve Nefes Productions ortaklığında sahnelenecek olan oyun seyirciyi 1500’lü yıllara, Osmanlı İmparatorluğu’na doğru bir yolculuğa çıkaracak. Oyun, Hürrem Sultan’ın devlet içinde etkili olmasının resmi olmayan hikâyesini anlatıyor. Türk tiyatrosunun anlatıcılıktan gelen kökenini öne çıkaran, gölge oyunu ve maske aracılığıyla hikâyeyi güçlendiren bir oyun izleyiciyi bekliyor. Başarılı oyunlara imza atan Gökhan Kocaoğlu’nun yönettiği oyunda Petek Kırboğa ve Dilek Yorulmaz başrollerde. ‘Gayri Resmi Hürrem’ oyununun kostümlerini ise başarılı modacı Zeynep Kartal hazırladı. Kartal, özgün tasarımıyla harem kadınlarının zarafetini öne çıkarıyor. Müzikleriyle Selçuk Yılmaz seyirciyi yine Osmanlı ezgileriyle bir zaman yolculuğuna çıkarırken, Cansu Akdeniz ise yaptığı maskelerle sarayda geçen hikâyenin önemli karakterlerini görmediğimiz yönlerini gözler önüne seriyor. Londra’da Türkiye’den bir yazarı ve Türk tiyatrosunun oyun biçimini geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen oyunda İngilizce üst yazı seçeneği bulunuyor.

‘Gayri Resmi Hürrem’ Londra’ya geliyor

‘Gayri Resmi Hürrem’ Londra’ya geliyor

‘Gayri Resmi Hürrem’ Londra’ya geliyor

‘Gayri Resmi Hürrem’ Londra’ya geliyor

 

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#Londra#Gayri Resmi Hürrem#AVRUPADAN HABERLER

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