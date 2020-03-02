Gaye Petek Fransa’daki Türkleri anlatacak

BUGÜN Fransa’da 600 bini aşan Türk ve çocukları var. Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu 1960 yıllarının sonundan itibaren Anadolu’dan gelen işçiler ve ailelerinden oluşuyor. Bunlara, 1980’lerin başında gelen siyasi ilticacılar eklendi. İlk gelenlerin, varsayılan gurbetten dönüş beklentisi Fransa’ya tam uyum sağlamadan kendi aralarında yaşamaya iterken, çocukları, Fransız ve Türk kimliklerinin arayışındalar. Günümüzün iddialarından biri ise, bu mirasçıların ailelerinin değerlerine sadık kalarak, kendilerine özel bir kader çizebilmeleri. Hal böyleyken göç konularıyla ilgili birçok devlet kurumunda ve Birleşmiş Milletler Yüksek İltica Komiserliği’nde görev alan İzmir doğumlu ve bütün eğitim hayatını Fransa’da tamamlayan ve bugün halen tüm Fransa’da belediyelerin kültürel projeleri için danışmanlık yapan Gaye Petek, onların hikayelerini ve kimlik arayışlarını bugün İzmir’de düzenlenen konferansta anlatacak. Petek 5 Mart’da Ankara’da 10 Mart’ta ise İstanbul’da konferans verecek.