Gauland aktif siyasetten çekiliyor

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GAULAND, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada Nazi diktatörlüğünü, “1000 yıllık başarılı Alman tarihindeki bir kuş pisliği” olarak nitelendirdiği için büyük tepki toplamıştı. 2017 seçimlerinin ardından yeni hükümeti hedef alarak “Onları avlayacağız” şeklindeki sözleri de büyük eleştirilere neden olan Gauland, bir seçim kampanyasında ise SPD’li Federal Meclis milletvekili Aydan Özoğuz’u “Anadolu’nun çöplüğünde yok etmekle” tehdit etmişti. Gauland, siyasete atılmadan önce 40 yıl boyunca CDU üyesiydi ve 1987-1991 yılları arasında Hessen Eyaleti Başbakanlık Ofisi’ni yönetmişti.

2013 yılında AfD’nin kurucularından biri oldu ve o zamandan beri federal yürütme kurulunun bir üyesi olarak görev aldı. 2017 ve 2019 yılları arasında Jörg Meuthen ile birlikte partinin eş başkanlığını yaptı ve 2017 yılında Alice Weidel ile birlikte AfD’yi ilk kez Federal Meclis’e taşıdı. 2021 seçimlerine kadar Weidel ile birlikte parlamento grubunu yöneten Gauland, 2019’da partinin, 2021’de de parlamento grubunun ‘Onursal Başkanı’ oldu.