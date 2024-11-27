Gastronomide ‘KDV’ krizi

Haberin Devamı

DEHOGA Güneybatı Teşkilatı Başkanı Fritz Engelhardt, 2025’te kurulacak yeni hükümete çağrıda bulunarak KDV oranının yeniden yüzde 7’ye düşürülmesini talep etti. Engelhardt, “Ülkemizin gastronomi sektöründe alarm seviyesi kırmızı. Pek çok işletme şimdiden kepenk indirdi, geri kalanlar ise iflasın eşiğinde” dedi. Koronavirüs salgını sırasında gastronomi sektörünü rahatlatmak için KDV oranı geçici olarak yüzde 19’dan yüzde 7’ye indirilmiş, enerji krizi nedeniyle bu uygulama 2023 sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak 2024’ten itibaren oran yeniden yüzde 19’a çıkarıldı. Engelhardt, bu kararı ‘ekonomi açısından akıl dışı’ olarak nitelendirerek, “Tüm uyarılarımıza ve iyi gerekçelere rağmen alınan bu kararın zararları şimdi tüm şiddetiyle ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

ÇÖKÜŞ DERİNLEŞİYOR

Yüksek KDV oranı nedeniyle fiyat artışlarının müşterilere yansıtılamadığına dikkati çeken Engelhardt, işletmelerin yüzde 15’inin fiyatlarını artırmayı başarabildiğini, geri kalanların ise ya maliyetleri üstlenmek zorunda kaldığını ya yatırım planlarını iptal ettiğini ya da tamamen kapandığını belirtti. Dehoga’ya göre, kriz yalnızca KDV oranıyla sınırlı değil. Enflasyon ve ekonomik belirsizlik nedeniyle pek çok kişi dışarıda yemek yeme alışkanlığını bırakarak tasarruf yapmayı tercih ediyor. Bu durum, sektör genelinde ciddi kayıplara neden oluyor. 2024’ün ilk dokuz ayında restoran ve kafe gelirleri, enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 5.7 oranında düştü.

4 BİN İŞLETME KAPANDI

Güneybatı Almanya’da gastronomi sektöründeki gelir kaybının yıl içinde giderek arttığına işaret eden Engelhardt, “Mayıs ayında gelirlerde bir önceki yıla göre yüzde 8.2’lik bir düşüş varken, bu oran eylül ayında yüzde 13.3’e yükseldi. 2019’dan bu yana, özellikle kırsal bölgelerde yaklaşık 4 bin işletme faaliyetini durdurdu” dedi. Engelhardt’a göre, bu gidişat düzeltilmediği takdirde sektör daha büyük bir çöküşle karşı karşıya kalacak.